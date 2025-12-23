ua en ru
"Укрзализныця" запускает 16 дополнительных поездов на праздники: куда и как будут курсировать

Вторник 23 декабря 2025 19:35
"Укрзализныця" запускает 16 дополнительных поездов на праздники: куда и как будут курсировать Фото: "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на Рождество и Новый год (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

"Укрзализныця" назначает 16 дополнительных поездов, прицепные вагоны и увеличивает периодичность курсирования отдельных рейсов на период рождественских и новогодних праздников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

В компании сообщили, что даже в условиях дефицита вагонов используют все возможные варианты для увеличения количества мест. Приоритет традиционно предоставлен карпатскому направлению, чтобы обеспечить возможность отдыха и реабилитации военных, а также путешествий для семей с детьми. В январе часть этих маршрутов также будет доступна в рамках программы "3000 км по Украине".

Перечень дополнительных поездов

В праздничный период будут курсировать такие дополнительные рейсы:

  • №255/256 Киев - Рахов;
  • №271/272 Киев - Ивано-Франковск;
  • №237/238 Киев - Ужгород;
  • №220/219 Киев - Днепр;
  • №248/247 Киев - Одесса;
  • №265/266 Киев - Одесса;
  • №159/160 Киев - Трускавец;
  • №249/250 Киев - Львов;
  • №289/290 Киев - Львов;
  • №291/292 Киев - Львов;
  • №741/742 Киев - Львов;
  • №777/778 Киев - Львов;
  • №197/198 Киев - Ковель;
  • №168/167 Одесса - Львов.

Удобные стыковки до Карпат

Отдельно в УЗ обращают внимание на поезд №291 Киев - Львов, который имеет 35-минутную стыковку с поездом №157/158 Львов - Чоп. Этот маршрут проходит через Славское, Воловец, Сваляву и Мукачево.

Также удобную пересадку в Карпаты имеет поезд №289 Киев - Львов с прибытием в 07:40, после чего в 10:51 можно продолжить путешествие дизель-поездом Львов - Ворохта через Яремче и Буковель.

На праздничный период назначены и дополнительные рейсы скоростных поездов:

  • №755/756 Киев - Луцк;
  • №720/719 Киев - Харьков.

Прицепные вагоны из Приднепровья

Кроме того, из Приднепровья в западном направлении будут курсировать дополнительные прицепные вагоны сообщением Днепр - Львов к поезду №032/031 Запорожье - Перемышль.

В "Укрзализныце" также напоминают: если билетов в нужном направлении нет, пассажиры могут воспользоваться функцией автовыкупа билетов в приложении УЗ.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" назначила дополнительные вагоны на направление в Кишинев из Киева и Одессы из-за осложнения пересечения границы с Молдовой другими видами транспорта. Билеты на эти рейсы поступили в продажу с 20 декабря.

Также мы рассказывали, когда в рождественско-новогодний период быстрее всего пересекать границу, какие дни и пункты пропуска являются наиболее загруженными, а также какие советы дают пограничники, чтобы избежать очередей и сэкономить время во время поездки за границу.

