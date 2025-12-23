"Укрзализныця" запускает 16 дополнительных поездов на праздники: куда и как будут курсировать

"Укрзализныця" назначает 16 дополнительных поездов, прицепные вагоны и увеличивает периодичность курсирования отдельных рейсов на период рождественских и новогодних праздников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" .

В компании сообщили, что даже в условиях дефицита вагонов используют все возможные варианты для увеличения количества мест. Приоритет традиционно предоставлен карпатскому направлению, чтобы обеспечить возможность отдыха и реабилитации военных, а также путешествий для семей с детьми. В январе часть этих маршрутов также будет доступна в рамках программы "3000 км по Украине".

Перечень дополнительных поездов

В праздничный период будут курсировать такие дополнительные рейсы:

№255/256 Киев - Рахов;

№271/272 Киев - Ивано-Франковск;

№237/238 Киев - Ужгород;

№220/219 Киев - Днепр;

№248/247 Киев - Одесса;

№265/266 Киев - Одесса;

№159/160 Киев - Трускавец;

№249/250 Киев - Львов;

№289/290 Киев - Львов;

№291/292 Киев - Львов;

№741/742 Киев - Львов;

№777/778 Киев - Львов;

№197/198 Киев - Ковель;

№168/167 Одесса - Львов.

Удобные стыковки до Карпат

Отдельно в УЗ обращают внимание на поезд №291 Киев - Львов, который имеет 35-минутную стыковку с поездом №157/158 Львов - Чоп. Этот маршрут проходит через Славское, Воловец, Сваляву и Мукачево.

Также удобную пересадку в Карпаты имеет поезд №289 Киев - Львов с прибытием в 07:40, после чего в 10:51 можно продолжить путешествие дизель-поездом Львов - Ворохта через Яремче и Буковель.

На праздничный период назначены и дополнительные рейсы скоростных поездов:

№755/756 Киев - Луцк;

№720/719 Киев - Харьков.

Прицепные вагоны из Приднепровья

Кроме того, из Приднепровья в западном направлении будут курсировать дополнительные прицепные вагоны сообщением Днепр - Львов к поезду №032/031 Запорожье - Перемышль.

В "Укрзализныце" также напоминают: если билетов в нужном направлении нет, пассажиры могут воспользоваться функцией автовыкупа билетов в приложении УЗ.