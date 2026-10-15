"Укрзалізниця" залишила посеред поля 25 пасажирів після завершення повітряної тривоги

Пасажири поїзда вимушено залишили вагони через загрозу обстрілу. Проте одразу після сигналу про відбій тривоги склад вирушив за маршрутом, не дочекавшись людей.

Уповноважений з прав людини наголосив, що залізниця працює в складних умовах війни, але координація дій у подібних ситуаціях має бути бездоганною.

"Я розумію, що під час війни залізниця працює в надзвичайних умовах. І щиро дякую кожному працівнику та кожній працівниці "Укрзалізниці", які щодня виконують свою роботу в непростих обставинах. Це справді важливо. Але саме тому в таких ситуаціях координація має бути бездоганною", - підкреслив Лубінець.

Омбудсмен зауважив, що пасажири мали свої плани та пересадки, а замість поїздки отримали проблему, якої можна було уникнути звичайною перевіркою.

Дмитро Лубінець вже направив офіційний лист до перевізника, щоб з'ясувати всі обставини події та переконатися, що пасажири дісталися пунктів призначення.

"Я скерував лист до "Укрзалізниці", щоб з’ясувати, що саме сталося, чи всіх 25 пасажирів зрештою доправили до місця призначення", - зазначив уповноважений.

Він додав, що перевізнику необхідно змінити підхід до системи безпеки, щоб вона працювала повноцінно і подібні випадки більше не повторювалися.