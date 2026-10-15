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"Укрзализныця" оставила посреди поля 25 пассажиров после завершения воздушной тревоги

21:05 15.10.2026 Чт
3 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: поезд "Укрзализныци" двинулся без людей после тревоги (Getty Images)

Поезд "Львов - Черновцы" двинулся после отбоя воздушной тревоги, оставив посреди поля 25 пассажиров, выходивших из вагонов из-за угрозы обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Пассажиры поезда вынужденно покинули вагоны из-за угрозы обстрела. Однако сразу после сигнала об отбое тревоги состав отправился по маршруту, не дождавшись людей.

Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что железная дорога работает в сложных условиях войны, но координация действий в подобных ситуациях должна быть безупречна.

"Я понимаю, что во время войны железная дорога работает в чрезвычайных условиях. И искренне благодарю каждого работника и каждую работницу "Укрзализныци", которые ежедневно выполняют свою работу в непростых обстоятельствах. Это действительно важно. Но именно поэтому в таких ситуациях координация должна быть безупречной", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен отметил, что у пассажиров были свои планы и пересадки, а вместо поездки получили проблему, которой можно было избежать обычной проверкой.

Дмитрий Лубинец уже направил официальное письмо перевозчику, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия и убедиться, что пассажиры достались пунктам назначения.

"Я направил письмо "Укрзализныце", чтобы выяснить, что именно произошло, или всех 25 пассажиров в конце концов доставили к месту назначения", - отметил уполномоченный.

Он добавил, что перевозчику необходимо изменить подход к системе безопасности, чтобы она работала полноценно и подобные случаи больше не повторялись.

Напомним, что российские войска регулярно наносят удары по железнодорожным объектам Украины, пытаясь нарушить логистику и пассажирское сообщение.

Ночью 14 октября захватчики совершили масштабную воздушную атаку на железнодорожные объекты сразу в нескольких регионах страны. Из - за обстрелов было заблокировано движение на ключевых направлениях.

Кроме вражеских атак, на железной дороге случаются и внутренние происшествия.

В частности, 9 октября во Львове столкнулись поезда. В результате аварии травмировались 11 человек, среди которых 17-летний парень, а по факту правоохранители начали расследование.

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УкрзализныцяПоездаВойна в УкраинеПассажиры