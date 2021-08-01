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"Укрзализниця" закончила ремонт возле Решетиловки, движение поездов возобновили

Автор: Наталья Скороход

"Укрзализниця" закончила ремонт возле Решетиловки в Полтавской области, где произошла авария на переезде. Также известно, что поезда на этом участке железной дороги ходят в обычном режиме и без опозданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Укрзализниця".

Компания сообщает, что ремонтные работы на участке, где столкнулись товарный поезд и грузовой трейлер, уже завершены. Поэтому теперь поезда будут ездить без опозданий.

"Укрзализныця завершила ремонтные работы возле станции Решетиловка, где на регулируемом переезде произошло столкновение поезда и грузового трейлера. Все поезда следуют участком без опозданий", - говорится в сообщении.

Также "Укрзализныця" благодарит железнодорожников за быструю и слаженную работу, а пассажиров - за терпение и призывает водителей быть внимательнее на переездах.

Как известно, в Полтавской области возле Решетиловки произошла авария на переезде. Там столкнулись грузовой трейлер и товарный поезд. В результате ДТП пострадал один человек - дежурная по переезду.

Ранее сообщалось, что в результате аварии возле Решетиловки стали задерживаться поезда.

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