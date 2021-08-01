"Укрзалізниця" закінчила ремонт біля Решетилівки, рух поїздів відновлено

"Укрзалізниця" закінчила ремонт біля Решетилівки в Полтавській області, де сталася аварія на переїзді . Також відомо, що поїзди на цій ділянці залізниці ходять у звичайному режимі і без запізнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ " Укрзалізниця" .

Компанія повідомляє, що ремонтні роботи на ділянці, де зіткнулися товарний поїзд і вантажний трейлер, вже завершені. Тож тепер поїзди їздитимуть без запізнень.

"Укрзалізниця завершила ремонтні роботи біля станції Решетилівка, де на регульованому переїзді сталося зіткнення поїзда і вантажного трейлера. Усі поїзди прямують ділянкою без запізнень.", - йдеться в повідомленні.

Також "Укрзалізниця" дякує залізничникам за швидку і злагоджену роботу, а пасажирів - за терпіння і закликає водіїв бути уважнішими на переїздах.