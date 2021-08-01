"Укрзалізниця" закінчила ремонт біля Решетилівки, рух поїздів відновлено

"Укрзалізниця" закінчила ремонт біля Решетилівки в Полтавській області, де сталася аварія на переїзді. Також відомо, що поїзди на цій ділянці залізниці ходять у звичайному режимі і без запізнень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ " Укрзалізниця".
Компанія повідомляє, що ремонтні роботи на ділянці, де зіткнулися товарний поїзд і вантажний трейлер, вже завершені. Тож тепер поїзди їздитимуть без запізнень.
"Укрзалізниця завершила ремонтні роботи біля станції Решетилівка, де на регульованому переїзді сталося зіткнення поїзда і вантажного трейлера. Усі поїзди прямують ділянкою без запізнень.", - йдеться в повідомленні.
Також "Укрзалізниця" дякує залізничникам за швидку і злагоджену роботу, а пасажирів - за терпіння і закликає водіїв бути уважнішими на переїздах.
Як відомо, у Полтавській області біля Решетилівки сталася аварія на переїзді. Там зіткнулися вантажний трейлер і товарний поїзд. В результаті ДТП постраждала одна людина - чергова по переїзду.
Раніше повідомлялося, що в результаті аварії біля Решетилівки стали затримуватися потяги.