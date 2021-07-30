Пострадала дежурная по переезду: подробности столкновения грузовика и поезда возле Решетиловки

Полиция рассказала подробности столкновения грузовика и поезда на железнодорожном переезде в Полтавской области. В результате аварии пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции .

Авария произошла около 3:00 в селе Покровское Решетиловской общины

Следователи установили, что 56-летний водитель грузового автомобиля "Daf" из Днепропетровской области перевозил тралом комбайн и выехал на железнодорожный переезд. В этот момент по путям двигался товарный поезд, который столкнулся с тралом, где находился комбайн.

"К счастью, жертв нет. В результате ДТП получила телесные повреждения дежурная по переезду, а транспортные средства получили механические повреждения", - сообщила полиция.

В связи с аварией движение железнодорожного транспорта было ограничено около двух часов. Сейчас движение полностью восстановлено.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: место происшествия (pl.npu.gov.ua)