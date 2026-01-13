"Укрзалізниця" вводить динамічні ціни на СВ: коли і для кого подорожчають квитки

Коли запрацюють нові ціни

За словами голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, динамічні тарифи на СВ (а згодом і на перший клас) почнуть діяти вже у найближчі тижні. Ціна квитка залежатиме від попиту та часу придбання.

"Ціла низка інструментів гнучкого тарифоутворення преміального сегменту перекривають витрати на "УЗ-3000" і навіть дають люфт у кілька сотень мільйонів гривень у плюс", - зазначив Перцовський.

Як працює програма "УЗ-3000"

Програма передбачає обмежену кількість безкоштовних місць. З моменту запуску на початку грудня пасажири вже скористалися близько 80 тисячами квитків із середнім чеком 300-400 гривень.

Водночас, за словами керівника УЗ, реальні втрати доходів значно менші, адже більшість пасажирів, які скористалися програмою, не здійснили б поїздку за стандартними тарифами. Крім того, у пікові періоди програма не діяла.

PSO і компенсація перевезень

Перцовський наголосив, що фінансова стійкість "УЗ-3000" забезпечуватиметься не лише за рахунок гнучких тарифів, а й через системний механізм компенсації пасажирських перевезень (PSO). Його планують розробити протягом першого кварталу 2026 року.

Наступні етапи програми

На першому етапі "УЗ-3000" безкоштовні квитки з’явилися більш ніж на 20 маршрутах до прифронтових регіонів. Пасажирам доступні місця у плацкарті, купе регіональних поїздів і другому класі "Інтерсіті".

Другий етап програми має стартувати після запуску механізму PSO, який компенсуватиме різницю між соціальними тарифами та реальною собівартістю перевезень.