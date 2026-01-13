RU

"Укрзализныця" вводит динамические цены на СВ: когда и для кого подорожают билеты

Фото: "Укрзализныця" изменит стоимость СВ (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

"Укрзализныця" в ближайшие недели введет динамическое ценообразование на билеты в вагоны СВ. Такое решение является одним из компенсационных механизмов для реализации льготной программы бесплатных перевозок "УЗ-3000".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Когда заработают новые цены

По словам председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского, динамические тарифы на СВ (а впоследствии и на первый класс) начнут действовать уже в ближайшие недели. Цена билета будет зависеть от спроса и времени приобретения.

"Целый ряд инструментов гибкого тарифообразования премиального сегмента перекрывают расходы на "УЗ-3000" и даже дают люфт в несколько сотен миллионов гривен в плюс", - отметил Перцовский.

Как работает программа "УЗ-3000"

Программа предусматривает ограниченное количество бесплатных мест. С момента запуска в начале декабря пассажиры уже воспользовались около 80 тысячами билетов со средним чеком 300-400 гривен.

В то же время, по словам руководителя УЗ, реальные потери доходов значительно меньше, ведь большинство пассажиров, которые воспользовались программой, не совершили бы поездку по стандартным тарифам. Кроме того, в пиковые периоды программа не действовала.

PSO и компенсация перевозок

Перцовский отметил, что финансовая устойчивость "УЗ-3000" будет обеспечиваться не только за счет гибких тарифов, но и через системный механизм компенсации пассажирских перевозок (PSO). Его планируют разработать в течение первого квартала 2026 года.

Следующие этапы программы

На первом этапе "УЗ-3000" бесплатные билеты появились более чем на 20 маршрутах в прифронтовые регионы. Пассажирам доступны места в плацкарте, купе региональных поездов и втором классе "Интерсити".

Второй этап программы должен стартовать после запуска механизма PSO, который будет компенсировать разницу между социальными тарифами и реальной себестоимостью перевозок.

Напомним, в "Укрзализныце" заявили о планах ввести или усилить динамическое ценообразование на билеты в вагоны СВ и 1-го класса "Интерсити" осенью 2025 года. Это нужно для того, чтобы частично компенсировать убытки пассажирских перевозок на фоне войны, падения грузовых перевозок и значительных потерь инфраструктуры.

Также в компании объяснили, что нынешние тарифы "Укрзализныци" значительно ниже реальной себестоимости пассажирских перевозок, особенно в плацкарте. Планируют частично компенсировать эти убытки за счет динамического ценообразования для СВ и первого класса "Интерсити".

