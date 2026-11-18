У ніч на 19 листопада Укрзалізниця проводитиме технічні роботи в інформаційних системах. З 00:30 до 07:10 купити чи повернути квитки на поїзди далекого та регіонального сполучення буде неможливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Під час планових робіт пасажири не зможуть оформити чи повернути квитки на поїзди далекого та регіонального сполучення. Обмеження стосуються і кас, і електронних каналів продажу.
Квитки, придбані раніше, зберігаються в застосунку.
Квитки на приміські рейси та Київську кільцеву електричку можна буде придбати в застосунку без обмежень.
В Укрзалізниці просять пасажирів врахувати цю інформацію, плануючи поїздки.
Останнім часом Укрзалізниця не раз оперативно змінювала роботу. Наприкінці жовтня через удари по Дніпру та Харкову частину поїздів перевели на мультимодальні пересадки, а на початку листопада перевізник запустив новий поїзд "Ярослав Мудрий" сполученням Київ - Перемишль.