Як їдуть поїзди з Дніпра та Харкова після атак РФ: в "Укрзалізниці" розкрили деталі

Численні російські удари по Дніпру та Харкову не зупинили залізничний рух у регіоні, проте частину поїздів перевели на мультимодальні пересадки.

Про це завив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал перевізника.

Через пошкодження вагонів і локомотивів найбільші зміни торкнулися рейсів № 40/39 із Солотвина, № 6/5 з Ясіні, № 42/41 із Трускавця та № 86/85 зі Львова, які затрималися в Дніпрі.

Від кінцевих станцій до Львова пасажирів підвозять дизельними та електропоїздами, а далі - іншими підмінними вагонами.

Усі деталі щодо конкретних пересадок пасажири отримують через push-сповіщення у мобільному застосунку "Укрзалізниці".

На пересадкових вокзалах працюють додаткові працівники, а волонтери World Central Kitchen забезпечують людей гарячою їжею, питною водою та снеками.

У компанії зазначають, що залізничники працюють над відновленням рухомого складу спільно з міжнародними партнерами.

Тим пасажирам, для яких комбінована логістика виявилася занадто складною, пропонують можливість повністю повернути кошти за квитки онлайн на спеціальному сервісі "Укрзалізниці".

Актуальну інформацію про всі зміни в русі можна перевірити в офіційному застосунку та на ресурсах компанії.