ua en ru
Сб, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Як їдуть поїзди з Дніпра та Харкова після атак РФ: в "Укрзалізниці" розкрили деталі

22:10 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
Як їдуть поїзди з Дніпра та Харкова після атак РФ: в "Укрзалізниці" розкрили деталі Фото: поїзди з Дніпра і Харкова курсують із запізненням (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Численні російські удари по Дніпру та Харкову не зупинили залізничний рух у регіоні, проте частину поїздів перевели на мультимодальні пересадки.

Про це завив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал перевізника.

Через пошкодження вагонів і локомотивів найбільші зміни торкнулися рейсів № 40/39 із Солотвина, № 6/5 з Ясіні, № 42/41 із Трускавця та № 86/85 зі Львова, які затрималися в Дніпрі.

Від кінцевих станцій до Львова пасажирів підвозять дизельними та електропоїздами, а далі - іншими підмінними вагонами.

Усі деталі щодо конкретних пересадок пасажири отримують через push-сповіщення у мобільному застосунку "Укрзалізниці".

На пересадкових вокзалах працюють додаткові працівники, а волонтери World Central Kitchen забезпечують людей гарячою їжею, питною водою та снеками.

У компанії зазначають, що залізничники працюють над відновленням рухомого складу спільно з міжнародними партнерами.

Тим пасажирам, для яких комбінована логістика виявилася занадто складною, пропонують можливість повністю повернути кошти за квитки онлайн на спеціальному сервісі "Укрзалізниці".

Актуальну інформацію про всі зміни в русі можна перевірити в офіційному застосунку та на ресурсах компанії.

Нагадаємо, що через постійні атаки РФ на вокзал у Дніпрі "Укрзалізниця" попередила про можливі затримки поїздів.

Через ворожі удари по цивільній інфраструктурі та локомотивах фіксуються суттєві збої в графіку руху рейсів, які прямують з міста та до нього.

Крім того, російська армія 29 жовтня завдала серії ударів по цивільних об'єктах у Дніпрі, Чернігові, Кременчуці та Запоріжжі.

Тоді окупанти вдарили по перону з пасажирами в Дніпрі, що призвело до десятків загиблих і поранених, серед яких є діти.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укрзалізниця Дніпро Харків Війна в Україні Атака дронів
Новини
Зеленський і Ердоган обговорили залучення Анкари до переговорів та зустріч в Туреччині
Зеленський і Ердоган обговорили залучення Анкари до переговорів та зустріч в Туреччині
Аналітика
Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур