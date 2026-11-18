В ходе плановых работ пассажиры не смогут оформить или вернуть билеты на поезда дальнего и регионального сообщения. Ограничения касаются и касс, и электронных каналов продаж.

Билеты, приобретенные ранее, хранятся в приложении.

Билеты на пригородные рейсы и Киевскую кольцевую электричку можно будет приобрести без ограничений.

В "Укрзализныце" просят пассажиров учесть эту информацию, планируя поездки.