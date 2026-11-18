В ночь на 19 ноября Укрзализныця проведет технические работы в информационных системах. С 00:30 до 07:10 купить или вернуть билеты на поезда дальнего и регионального сообщения будет невозможно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
В ходе плановых работ пассажиры не смогут оформить или вернуть билеты на поезда дальнего и регионального сообщения. Ограничения касаются и касс, и электронных каналов продаж.
Билеты, приобретенные ранее, хранятся в приложении.
Билеты на пригородные рейсы и Киевскую кольцевую электричку можно будет приобрести без ограничений.
В "Укрзализныце" просят пассажиров учесть эту информацию, планируя поездки.
В последнее время Укрзализныця не раз оперативно меняла работу. В конце октября из-за ударов по Днепру и Харькову часть поездов перевели на мультимодальные пересадки, а в начале ноября перевозчик запустил новый поезд "Ярослав Мудрый" сообщением Киев - Перемышль.