"Укрзалізниця" відтермінувала погашення євробондів на 900 млн доларів на два роки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури .

В результаті платежі з погашення боргу по єврооблігаціях були перенесені з 2024 року на 2026 рік, з 2026 року - на 2028 рік, зазначається в повідомленні.

За даними прес-служби, це перша з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну успішна операція з зовнішнім боргом корпоративних позичальників, що не забезпечений державними гарантіями.

До цього уряд подав клопотання до Національного банку про надання дозволів на проведення АТ "Українська залізниця" валютних операцій. Йшлося про виплату держателям облігацій за згоду на реструктуризацію та комісії організаторам операції на загальну суму 5,7 млн доларів.