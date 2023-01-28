"Укрзализныця" отсрочила погашение евробондов на 900 млн долларов на два года

"Укрзализныця" завершила последние формальности по переносу сроков погашения еврооблигаций на общую сумму 895 миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры .
В результате платежи по погашению долга по еврооблигациям были перенесены с 2024 года на 2026 год, с 2026 года - на 2028 год, отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, это первая с начала полномасштабного вторжения России в Украину успешная операция с внешним долгом корпоративных заемщиков, не обеспеченным государственными гарантиями.
До этого правительство подало ходатайство в Национальный банк о предоставлении разрешений на проведение АО "Украинская железная дорога" валютных операций. Речь шла о выплате держателям облигаций за согласие на реструктуризацию и комиссии организаторам сделки на общую сумму 5,7 млн долларов.
Напомним, в июле Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов.
В сентябре страны-кредиторы Украины, включая США, дали Киеву отсрочку по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.