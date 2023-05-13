У Хмельницькому спростували російські фейки про хімічний витік

Інформація про витік шкідливих хімічних речовин у Хмельницькому це частина російської інформаційної війни, що спрямована на поширення панічних настроїв в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Хмельницької міської ради.

"Шановні хмельничани! Окрім ракет і безпілотників, ворог воює з нами й інформаційними методами", - йдеться в заяві.

За даними прес-служби міськради, інформація, про ніби-то можливий витік шкідливих хімічних речовин у місті, що нині поширюється в мережі не більше ніж російські чутки.

"Ці чутки не відповідають дійсності та спрямовані на те, щоби посіяти паніку. Щиро просимо вас не реагувати на провокації й зберігати інформаційну гігієну!", - наголосили в міськраді.

Нагадаємо, днями заступниця міністра оборони Ганна Маляр розвіяла нову російську брехню про партнерську допомогу для України.

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