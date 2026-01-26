UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Укрзалізниця" відкрила пункт незламності у Польщі: що доступно для пасажирів у Холмі

Фото: "Укрзалізниця" відкрила пункт незламності у Холмі (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" розгорнула перший пункт незламності за кордоном - на залізничній станції Холм у Польщі. Уже в перший день його відвідали понад 100 пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Пункт незламності облаштували на станції Холм, через яку курсують п’ять пар пасажирських поїздів з України. Вагони розташовані на третій платформі вокзалу.

Що є для пасажирів

Для очікування поїздів встановили вагони обігріву. У них пасажири можуть:

  • зігрітися у теплій зоні;
  • підзарядити гаджети;
  • випити гарячого чаю.

Один із вагонів облаштований спеціально для родин із дітьми. Там є ігрова зона, окремі місця для годування та сповивання малюків, а також розмальовки й набори для малювання.

У другому вагоні представлена частина колекції фоторобіт американського мецената Говарда Баффетта. Раніше ці світлини експонувалися у "Мистецькому поїзді".

Чому пункт незламності відкрили саме в Холмі

Будівля вокзалу в Холмі перебуває на реконструкції з 2024 року. Через це пасажири, які очікують рейси до України, змушені перебувати просто неба, зокрема й у зимовий період.

Станція Холм є важливим транспортним хабом. Звідси курсують поїзди до Харкова, Дніпра та Києва, а також здійснюються пересадки на напрямки до Берліна, Варшави, Лодзя, Познані та інших міст.

За даними "Укрзалізниці", щодоби через станцію проходить близько трьох тисяч пасажирів.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" відкрила пункти незламності на 94 вокзалах по всій Україні, де під час блекаутів можна зігрітися та підзарядити гаджети, а також запустила в Одесі Food Train з гарячою їжею для мешканців постраждалих регіонів, зокрема Одеської та Херсонської областей.

Також ми розповідали про запуск у Київській області перших "Вагонів незламності" від "Укрзалізниці" - переобладнаних пасажирських вагонів, які працюють як мобільні пункти незламності з опаленням, Starlink, можливістю підзарядки, зонами для дітей і домашніх тварин.

Читайте РБК-Україна в Google News
