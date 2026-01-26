"Укрзалізниця" відкрила пункт незламності у Польщі: що доступно для пасажирів у Холмі

Пункт незламності облаштували на станції Холм, через яку курсують п’ять пар пасажирських поїздів з України. Вагони розташовані на третій платформі вокзалу.

Що є для пасажирів

Для очікування поїздів встановили вагони обігріву. У них пасажири можуть:

зігрітися у теплій зоні;

підзарядити гаджети;

випити гарячого чаю.

Один із вагонів облаштований спеціально для родин із дітьми. Там є ігрова зона, окремі місця для годування та сповивання малюків, а також розмальовки й набори для малювання.

У другому вагоні представлена частина колекції фоторобіт американського мецената Говарда Баффетта. Раніше ці світлини експонувалися у "Мистецькому поїзді".

Чому пункт незламності відкрили саме в Холмі

Будівля вокзалу в Холмі перебуває на реконструкції з 2024 року. Через це пасажири, які очікують рейси до України, змушені перебувати просто неба, зокрема й у зимовий період.

Станція Холм є важливим транспортним хабом. Звідси курсують поїзди до Харкова, Дніпра та Києва, а також здійснюються пересадки на напрямки до Берліна, Варшави, Лодзя, Познані та інших міст.

За даними "Укрзалізниці", щодоби через станцію проходить близько трьох тисяч пасажирів.