"Укрзализныця" открыла пункт несокрушимости в Польше: что доступно для пассажиров в Холме

"Укрзалізниця" развернула первый пункт несокрушимости за рубежом - на железнодорожной станции Холм в Польше. Уже в первый день его посетили более 100 пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Пункт несокрушимости обустроили на станции Холм, через которую курсируют пять пар пассажирских поездов из Украины. Вагоны расположены на третьей платформе вокзала.
Для ожидания поездов установили вагоны обогрева. В них пассажиры могут:
Один из вагонов обустроен специально для семей с детьми. Там есть игровая зона, отдельные места для кормления и пеленания малышей, а также раскраски и наборы для рисования.
Во втором вагоне представлена часть коллекции фоторабот американского мецената Говарда Баффетта. Ранее эти фотографии экспонировались в "Художественном поезде".
Здание вокзала в Холме находится на реконструкции с 2024 года. Поэтому пассажиры, ожидающие рейсы в Украину, вынуждены находиться под открытым небом, в том числе и в зимний период.
Станция Холм является важным транспортным хабом. Отсюда курсируют поезда в Харьков, Днепр и Киев, а также осуществляются пересадки на направления в Берлин, Варшаву, Лодзь, Познань и другие города.
По данным "Укрзализныци", ежесуточно через станцию проходит около трех тысяч пассажиров.
Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" открыла пункты несокрушимости на 94 вокзалах по всей Украине, где во время блэкаутов можно согреться и подзарядить гаджеты, а также запустила в Одессе Food Train с горячей едой для жителей пострадавших регионов, в частности Одесской и Херсонской областей.
Также мы рассказывали о запуске в Киевской области первых "Вагонов несокрушимости" от "Укрзалізниці" - переоборудованных пассажирских вагонов, которые работают как мобильные пункты несокрушимости с отоплением, Starlink, возможностью подзарядки, зонами для детей и домашних животных.