Укрзалізниця терміново змінює маршрути через безпеку: як курсуватимуть поїзди 24 лютого

Через зміну безпекової обстановки Укрзалізниця вводить 24 лютого тимчасові обмеження та скоригувала графіки руху поїздів у прифронтових та прикордонних регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Укрзалізниці.
Читайте також: "Укрзалізниця" переходить на модель PSO: що це значить для бізнесу та пасажирів
Наші моніторингові групи працюють у посиленому режимі. Рух поїздів організовується з урахуванням безпекової ситуації. Пасажирам рекомендують уважно стежити за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями на вокзалах і в поїздах.
Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.
Від Лозової у краматорському напрямку пасажири прямують автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська. Регіональні експреси ізюмського напрямку курсують за розкладом.
Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:
№86/85 Львів - Запоріжжя - Львів
№128/127 Львів - Запоріжжя - Львів
№6 Ясіня - Запоріжжя
№40/39 Солотвино - Запоріжжя - Солотвино
Наразі сполучення між Дніпром і Запоріжжям забезпечується переважно автобусними трансферами.
Пасажирам радять орієнтуватися на вказівки поїзних бригад та працівників вокзалів і увімкнути push-сповіщення в застосунку Укрзалізниці для актуальної інформації.
Нагадаємо, нещодавно народні депутати закликали уряд виділити "Укрзалізниці" 26 млрд грн - саме такої суми не вистачає компанії, щоб здійснювати пасажирські перевезення та утримувати фінансову стабільність.
Раніше "Укрзалізниця" намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирки.