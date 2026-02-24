Укрзалізниця терміново змінює маршрути через безпеку: як курсуватимуть поїзди 24 лютого

Херсонщина

Наші моніторингові групи працюють у посиленому режимі. Рух поїздів організовується з урахуванням безпекової ситуації. Пасажирам рекомендують уважно стежити за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями на вокзалах і в поїздах.

Сумщина та Чернігівщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківщина та Донеччина

Від Лозової у краматорському напрямку пасажири прямують автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська. Регіональні експреси ізюмського напрямку курсують за розкладом.

Запоріжжя

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:

№86/85 Львів - Запоріжжя - Львів

№128/127 Львів - Запоріжжя - Львів

№6 Ясіня - Запоріжжя

№40/39 Солотвино - Запоріжжя - Солотвино

Наразі сполучення між Дніпром і Запоріжжям забезпечується переважно автобусними трансферами.

Пасажирам радять орієнтуватися на вказівки поїзних бригад та працівників вокзалів і увімкнути push-сповіщення в застосунку Укрзалізниці для актуальної інформації.