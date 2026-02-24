Укрзализныця срочно меняет маршруты из-за безопасности: как будут курсировать поезда 24 февраля

Из-за изменения обстановки безопасности Укрзализныця вводит 24 февраля временные ограничения и скорректировала графики движения поездов в прифронтовых и приграничных регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Укрзализныци.
Читайте также: "Укрзализныця" переходит на модель PSO: что это значит для бизнеса и пассажиров
Наши мониторинговые группы работают в усиленном режиме. Движение поездов организуется с учетом ситуации с безопасностью. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за оповещениями в приложении Укрзализныци и объявлениями на вокзалах и в поездах.
Региональные поезда временно курсируют в/из Конотопа. На нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.
От Лозовой в краматорском направлении пассажиры следуют автобусами. Поезд №101/102 Барвенково - Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска. Региональные экспрессы изюмского направления курсируют по расписанию.
Из-за ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование до/со станции Днепр-Главный для поездов:
№86/85 Львов - Запорожье - Львов
№128/127 Львов - Запорожье - Львов
№6 Ясиня - Запорожье
№40/39 Солотвино - Запорожье - Солотвино
Сейчас сообщение между Днепром и Запорожьем обеспечивается преимущественно автобусными трансферами.
Пассажирам советуют ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов и включить push-оповещения в приложении Укрзализныци для актуальной информации.
Напомним, недавно народные депутаты призвали правительство выделить "Укрзализныце" 26 млрд грн - именно такой суммы не хватает компании, чтобы осуществлять пассажирские перевозки и удерживать финансовую стабильность.
Ранее "Укрзализныця" пыталась инициировать повышение тарифов на грузовые перевозки на 40%, чтобы покрыть убытки от пассажирки.