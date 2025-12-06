UA

"Укрзалізниця" терміново змінює графіки руху поїздів: список рейсів, які скасували

Фото: "Укрзалізниця" (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Никончук Анастасія

Нічне пошкодження колій на ключовому напрямку "Укрзалізниці" призвело до термінових коригувань руху приміських поїздів, що зачепило одразу кілька маршрутів у столичному регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в мережі Telegram.

Після масованої атаки в ніч на 6 грудня, внаслідок якої було пошкоджено залізничну інфраструктуру в районі Фастова, "Укрзалізниця" змушена тимчасово перебудувати рух частини приміських поїздів.

Деякі потяги сьогодні не вийдуть на лінії, а інші курсуватимуть за альтернативними маршрутами, прямуючи до станцій Мотовилівка, Фастів-2 і Кожанка.

Які поїзди скасовано на 6 грудня

За оперативною інформацією, сьогодні не курсуватимуть такі рейси:

  • №6851 Чернігів - Славутич

  • №6854 Славутич - Чернігів

  • №6853 Чернігів - Славутич

  • №6856 Славутич - Чернігів

  • №6002 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)

  • №6491 Фастів-1 - Житомир

  • №7034 Житомир - Київ-Пас. (Приміський)

  • №7037 Київ-Пас. (Приміський) - Житомир

  • №7030 Фастів-1 - Київ-Пас. (Північна)

  • №7042 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)

  • №6540 Фастів-1 - Святошино

Що важливо враховувати пасажирам

Попри оперативне відновлення інфраструктури "Укрзалізниці", повноцінний рух за низкою напрямків сьогодні неможливий.

Пасажирам рекомендують заздалегідь уточнювати актуальний розклад, оскільки зміни можуть оновлюватися в міру виконання ремонтних робіт та оцінки технічного стану шляхів.

Нагадуємо, що у ніч на 6 грудня по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: після зльоту російського МіГ-31К Повітряні сили попередили про можливу ракетну атаку, потім зафіксували пуски швидкісних цілей у напрямку Києва, де ППО одразу розпочала роботу. Про наслідки атаки поки що не повідомляють.

Зазначимо, що внаслідок нічної атаки по Київській області місцева влада повідомила про трьох поранених. У Вишгородському районі постраждала 46-річна жінка: у неї діагностовано осколкові травми руки, грудей і спини, а також ушкодження шийного відділу хребта, її доправили в лікарню. Ще одна мешканка, 40 років, отримала рану щоки, і після огляду медиків допомогу їй надали на місці. У Фастові травмовано 42-річного чоловіка з ушкодженням гомілки, його стан не потребував госпіталізації.

