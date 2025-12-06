"Укрзалізниця" терміново змінює графіки руху поїздів: список рейсів, які скасували

Після масованої атаки в ніч на 6 грудня, внаслідок якої було пошкоджено залізничну інфраструктуру в районі Фастова, "Укрзалізниця" змушена тимчасово перебудувати рух частини приміських поїздів.

Деякі потяги сьогодні не вийдуть на лінії, а інші курсуватимуть за альтернативними маршрутами, прямуючи до станцій Мотовилівка, Фастів-2 і Кожанка.

Які поїзди скасовано на 6 грудня

За оперативною інформацією, сьогодні не курсуватимуть такі рейси:

№6851 Чернігів - Славутич

№6854 Славутич - Чернігів

№6853 Чернігів - Славутич

№6856 Славутич - Чернігів

№6002 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)

№6491 Фастів-1 - Житомир

№7034 Житомир - Київ-Пас. (Приміський)

№7037 Київ-Пас. (Приміський) - Житомир

№7030 Фастів-1 - Київ-Пас. (Північна)

№7042 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)

№6540 Фастів-1 - Святошино

Що важливо враховувати пасажирам

Попри оперативне відновлення інфраструктури "Укрзалізниці", повноцінний рух за низкою напрямків сьогодні неможливий.

Пасажирам рекомендують заздалегідь уточнювати актуальний розклад, оскільки зміни можуть оновлюватися в міру виконання ремонтних робіт та оцінки технічного стану шляхів.