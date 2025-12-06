"Укрзалізниця" срочно меняет графики движения поездов: список рейсов, которые отменили

После массированной атаки в ночь на 6 декабря, в результате которой была повреждена железнодорожная инфраструктура в районе Фастова, "Укрзалізниця" вынуждена временно перестроить движение части пригородных поездов.

Некоторые составы сегодня не выйдут на линии, а другие будут курсировать по альтернативным маршрутам, направляясь к станциям Мотовиловка, Фастов-2 и Кожанка.

Какие поезда отменены на 6 декабря

По оперативной информации, сегодня не будут курсировать такие рейсы:

№6851 Чернигов – Славутич

№6854 Славутич – Чернигов

№6853 Чернигов – Славутич

№6856 Славутич – Чернигов

№6002 Фастов-1 – Киев-Пасс. (Пригородный)

№6491 Фастов-1 – Житомир

№7034 Житомир – Киев-Пасс. (Пригородный)

№7037 Киев-Пасс. (Пригородный) – Житомир

№7030 Фастов-1 – Киев-Пасс. (Северная)

№7042 Фастов-1 – Киев-Пасс. (Пригородный)

№6540 Фастов-1 – Святошино

Что важно учитывать пассажирам

Несмотря на оперативное восстановление инфраструктуры "Укрзалізниці", полноценное движение по ряду направлений сегодня невозможно.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальное расписание, поскольку изменения могут обновляться по мере выполнения ремонтных работ и оценки технического состояния путей.