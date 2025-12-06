"Укрзалізниця" срочно меняет графики движения поездов: список рейсов, которые отменили

Ночное повреждение путей на ключевом направлении "Укрзалізниці" привело к срочным корректировкам движения пригородных поездов, затронув сразу несколько маршрутов в столичном регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзалізниці" в сети Telegram.
После массированной атаки в ночь на 6 декабря, в результате которой была повреждена железнодорожная инфраструктура в районе Фастова, "Укрзалізниця" вынуждена временно перестроить движение части пригородных поездов.
Некоторые составы сегодня не выйдут на линии, а другие будут курсировать по альтернативным маршрутам, направляясь к станциям Мотовиловка, Фастов-2 и Кожанка.
По оперативной информации, сегодня не будут курсировать такие рейсы:
№6851 Чернигов – Славутич
№6854 Славутич – Чернигов
№6853 Чернигов – Славутич
№6856 Славутич – Чернигов
№6002 Фастов-1 – Киев-Пасс. (Пригородный)
№6491 Фастов-1 – Житомир
№7034 Житомир – Киев-Пасс. (Пригородный)
№7037 Киев-Пасс. (Пригородный) – Житомир
№7030 Фастов-1 – Киев-Пасс. (Северная)
№7042 Фастов-1 – Киев-Пасс. (Пригородный)
№6540 Фастов-1 – Святошино
Несмотря на оперативное восстановление инфраструктуры "Укрзалізниці", полноценное движение по ряду направлений сегодня невозможно.
Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальное расписание, поскольку изменения могут обновляться по мере выполнения ремонтных работ и оценки технического состояния путей.
Напоминаем, что в ночь на 6 декабря по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу: после взлета российского МиГ-31К Воздушные силы предупредили о возможной ракетной атаке, затем зафиксировали пуски скоростных целей в направлении Киева, где ПВО сразу начала работу. О последствиях атаки пока не сообщается.
Отметим, что в результате ночной атаки по Киевской области местные власти сообщили о трех раненых. В Вышгородском районе пострадала 46-летняя женщина: у нее диагностированы осколочные травмы руки, груди и спины, а также повреждение шейного отдела позвоночника, она доставлена в больницу. Еще одна жительница, 40 лет, получила рану щеки, и после осмотра медиков помощь ей оказали на месте. В Фастове травмирован 42-летний мужчина с повреждением голени, его состояние не потребовало госпитализации.