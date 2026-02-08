"Укрзалізниця" терміново скасовує два поїзди на 8 лютого

Повідомляється, що через вплив воєнних дій, тимчасово призупиняється курсування низки приміських поїздів. Це рішення ухвалено з метою забезпечення безпеки пасажирів і запобігання аварійним ситуаціям на залізничній інфраструктурі, яка наражається на ризик в умовах загострення ситуації в зоні конфлікту.

При цьому, уточнюється, що йдеться конкретно про неділю, 8 лютого. Про подальші зміни в графіку буде повідомлено додатково.

Конкретні поїзди, які не курсуватимуть:

№6502 та №6504 Сновськ - Бахмач-Пас.

№6501 та №6503 Бахмач-Пас. - Сновськ.

Рекомендації пасажирам

Залізничники просять враховувати зміни під час планування поїздок. Рекомендується перевіряти актуальний розклад перед відправленням і заздалегідь планувати маршрути з урахуванням часових обмежень.

Це дасть змогу уникнути затримок і незручностей, пов'язаних із вимушеною зупинкою руху на деяких напрямках.

Контроль безпеки та відновлення руху

Співробітники залізниці контролюють ситуацію і проводять моніторинг лінії для оперативного відновлення руху, щойно дозволить безпека.

У пріоритеті залишаються евакуація пасажирів, збереження поїздів і забезпечення безпечного пересування за маршрутами, які продовжують функціонувати.