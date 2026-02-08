"Укрзалізниця" терміново скасовує два поїзди на 8 лютого

У зв'язку з бойовими діями в деяких регіонах України залізничний рух буде тимчасово змінено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці".
Повідомляється, що через вплив воєнних дій, тимчасово призупиняється курсування низки приміських поїздів. Це рішення ухвалено з метою забезпечення безпеки пасажирів і запобігання аварійним ситуаціям на залізничній інфраструктурі, яка наражається на ризик в умовах загострення ситуації в зоні конфлікту.
При цьому, уточнюється, що йдеться конкретно про неділю, 8 лютого. Про подальші зміни в графіку буде повідомлено додатково.
Конкретні поїзди, які не курсуватимуть:
№6502 та №6504 Сновськ - Бахмач-Пас.
№6501 та №6503 Бахмач-Пас. - Сновськ.
Рекомендації пасажирам
Залізничники просять враховувати зміни під час планування поїздок. Рекомендується перевіряти актуальний розклад перед відправленням і заздалегідь планувати маршрути з урахуванням часових обмежень.
Це дасть змогу уникнути затримок і незручностей, пов'язаних із вимушеною зупинкою руху на деяких напрямках.
Контроль безпеки та відновлення руху
Співробітники залізниці контролюють ситуацію і проводять моніторинг лінії для оперативного відновлення руху, щойно дозволить безпека.
У пріоритеті залишаються евакуація пасажирів, збереження поїздів і забезпечення безпечного пересування за маршрутами, які продовжують функціонувати.
