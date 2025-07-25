"Укрзалізниця" суттєво змінює правила придбання квитків: яких потягів стосується

"Продовжуємо використовувати всі способи, щоби зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через "Дія.Підпис", - зазначили у компанії.

На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси:

№105/106 Одеса - Київ;

№91/92 Львів - Київ;

№29/30 Київ - Ужгород;

№12 Львів - Одеса;

№27/28 Київ - Чоп.

Зазначається, що придбати квитки на ці рейси через каси з 1 серпня буде неможливо.

Кого не стосуватимуться нові правила

В УЗ додають, що нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців.

Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці та через "Армія+".

"Укрзалізниця" також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID", - додали в прес-службі компанії.