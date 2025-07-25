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"Укрзалізниця" суттєво змінює правила придбання квитків: яких потягів стосується

Фото: "Укрзалізниця" суттєво змінює правила придбання квитків (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

"Укрзалізниця" змінює правила придбання квитків на ряд популярних потягів. Так, у тестовому режимі з 1 серпня вводиться обов'язкова верифікація через сервіс "Дія.Підпис".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

"Продовжуємо використовувати всі способи, щоби зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через "Дія.Підпис", - зазначили у компанії.

На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси:

  • №105/106 Одеса - Київ;
  • №91/92 Львів - Київ;
  • №29/30 Київ - Ужгород;
  • №12 Львів - Одеса;
  • №27/28 Київ - Чоп.

Зазначається, що придбати квитки на ці рейси через каси з 1 серпня буде неможливо.

Кого не стосуватимуться нові правила

В УЗ додають, що нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців.

Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці та через "Армія+".

"Укрзалізниця" також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID", - додали в прес-службі компанії.

Складнощі з придбанням квитків на потяги

Нагадаємо, українці дедалі частіше скаржаться, що останнім часом складно купити квиток на потяг у потрібному напрямку.

Залізничники пояснили, чому так відбувається, і назвали кілька способів, як ситуацію можна покращити.

На фоні скарг в УЗ зазначили, що також посилюють контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди.

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Укрзалізниця