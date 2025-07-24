УЗ посилює контроль під час посадки у поїзди: що зміниться для пасажирів
"Укрзалізниця" посилює контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.
"Останніми днями ми отримали низку звернень щодо неналежного контролю документів поїзними бригадами - зокрема, чи збігаються ім’я у квитку та у паспорті пасажира", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим "Укрзалізниця" посилює перевірку документів перед посадкою:
- на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони;
- поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.
В УЗ нагадали про низку інструментів контролю, які працюють вже понад два роки:
- для придбання квитків на популярні міжнародні рейси потрібна верифікація через Дію;
- сотні пасажирів із квитками на чуже ім’я вже не були допущені до поїздів;
- OLX блокує шахраїв, які намагаються перепродавати квитки - якщо бачите такі оголошення, повідомляйте нам.
"Ми прагнемо дати кожному чесному українському пасажиру можливість безперешкодно придбати квиток у потрібному напрямку", - наголосили у компанії.
Там додали, що УЗ продовжує виділяти резерв квитків для військовослужбовців, надавати пріоритет дитячим групам із прифронтових регіонів, а також везти у своїх вагонах поранених, внутрішньо переміщених осіб та міжнародну дипломатію.
Як зазначили в компанії, це створює додаткове навантаження на парк УЗ, однак для стабілізації призначаються додаткові рейси, оптимізується кожен вагон та розпочинається новий етап боротьби з перекупниками.
Де поділися квитки на поїзди?
Нагадаємо, українці дедалі частіше скаржаться, що останнім часом складно купити квиток на потяг у потрібному напрямку.
Залізничники пояснили, чому так відбувається, і назвали кілька способів, як ситуацію можна покращити.
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