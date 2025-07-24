ua en ru
Чт, 24 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

УЗ посилює контроль під час посадки у поїзди: що зміниться для пасажирів

Четвер 24 липня 2025 20:08
UA EN RU
УЗ посилює контроль під час посадки у поїзди: що зміниться для пасажирів Фото: УЗ посилює контроль під час посадки пасажирів у поїзди (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

"Укрзалізниця" посилює контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.

"Останніми днями ми отримали низку звернень щодо неналежного контролю документів поїзними бригадами - зокрема, чи збігаються ім’я у квитку та у паспорті пасажира", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим "Укрзалізниця" посилює перевірку документів перед посадкою:

  • на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони;
  • поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.

В УЗ нагадали про низку інструментів контролю, які працюють вже понад два роки:

  • для придбання квитків на популярні міжнародні рейси потрібна верифікація через Дію;
  • сотні пасажирів із квитками на чуже ім’я вже не були допущені до поїздів;
  • OLX блокує шахраїв, які намагаються перепродавати квитки - якщо бачите такі оголошення, повідомляйте нам.

"Ми прагнемо дати кожному чесному українському пасажиру можливість безперешкодно придбати квиток у потрібному напрямку", - наголосили у компанії.

Там додали, що УЗ продовжує виділяти резерв квитків для військовослужбовців, надавати пріоритет дитячим групам із прифронтових регіонів, а також везти у своїх вагонах поранених, внутрішньо переміщених осіб та міжнародну дипломатію.

Як зазначили в компанії, це створює додаткове навантаження на парк УЗ, однак для стабілізації призначаються додаткові рейси, оптимізується кожен вагон та розпочинається новий етап боротьби з перекупниками.

Де поділися квитки на поїзди?

Нагадаємо, українці дедалі частіше скаржаться, що останнім часом складно купити квиток на потяг у потрібному напрямку.

Залізничники пояснили, чому так відбувається, і назвали кілька способів, як ситуацію можна покращити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Поїзди
Новини
Залужний дав невтішний прогноз щодо тривалості війни
Залужний дав невтішний прогноз щодо тривалості війни
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки