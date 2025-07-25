RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Укрзализныця" существенно меняет правила приобретения билетов: каких поездов касается

Фото: "Укрзализныця" существенно меняет правила приобретения билетов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

"Укрзализныця" меняет правила приобретения билетов на ряд популярных поездов. Так, в тестовом режиме с 1 августа вводится обязательная верификация через сервис "Дія.Підпис".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Продолжаем использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов. Поэтому с 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через "Дія.Підпис", - отметили в компании.

На первом этапе внедрения изменений верификация нужна на рейсы:

  • №105/106 Одесса - Киев;
  • №91/92 Львов - Киев;
  • №29/30 Киев - Ужгород;
  • №12 Львов - Одесса;
  • №27/28 Киев - Чоп.

Отмечается, что приобрести билеты на эти рейсы через кассы с 1 августа будет невозможно.

Кого не будут касаться новые правила

В УЗ добавляют, что новые правила не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих.

Защитники и защитницы в дальнейшем могут бронировать и покупать такие билеты через специальный сервис Укрзализныци и через "Армия+".

"Укрзализныця" также продолжает работу над внедрением авторизации в приложении через BankID", - добавили в пресс-службе компании.

 

Сложности с приобретением билетов на поезда

Напомним, украинцы все чаще жалуются, что в последнее время сложно купить билет на поезд в нужном направлении.

Железнодорожники объяснили, почему так происходит, и назвали несколько способов, как ситуацию можно улучшить.

На фоне жалоб в УЗ отметили, что также усиливают контроль документов при посадке пассажиров в поезда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця