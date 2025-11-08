UA

"Укрзалізниця" спростувала фейки щодо скорочення кількості потягів на Полтавщину

Фото: "Укрзалізниця" спростувала фейки (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Каріна Левицька

Після нічних ударів по залізничній інфраструктурі Полтавської області рух поїздів зберігається. Будь-які зміни розкладу публікуються лише на офіційних каналах компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Телеграм-канали поширюють апокаліптичні фото з Полтавщини, сіють паніку і залякують українців "скороченнями поїздів та обмеженнями руху" в регіоні.
Такі удари по депо, підстанціях та інфраструктурі залізниці вже стали щоденним явищем, ми відновлюємось і знаходимо рішення для збереження руху після кожної такої атаки", - зазначили залізничники.

"Укрзалізниця" наголосила, що всі офіційні зміни розкладу публікуються виключно на її каналах.

Через удари по депо, підстанціях та інфраструктурі залізниці рух поїздів у регіоні тимчасово ускладнений, але залізничники вже відновлюють електропостачання та використовують резервні тепловози на знеструмлених ділянках, зокрема між Гребінкою та Полтавою. Ремонтні роботи тривають, щоб зберегти рух усіх поїздів.

Наприклад, Інтерсіті+ №712 Київ-Гусарівка, що на краматорському напрямку, зараз слідує до Лозової під резервним тепловозом, а подальше сполучення забезпечується підмінним рухомим складом.

Слідкувати за актуальними затримками можна на порталі uz-vezemo. Компанія закликає зберігати спокій, довіряти лише офіційній інформації та не поширювати неперевірені повідомлення.

Обстріл України

В ніч на 8 листопада Україна зазнала масштабної атаки з боку Росії, під час якої ворог використав ракети та безпілотники для ударів по об’єктах енергетики.

Внаслідок пошкоджень електромереж у кількох областях було введено аварійні відключення електроенергії, що спричинило перебої у роботі важливих систем.

Все, що відомо на цей момент про наслідки комбінованої атаки ворога, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Варто зазначити, що через удари по інфраструктурі поїзди "Укрзалізниці" були змушені продовжити рух із затримками. Детальніше про це можна прочитати в окремому матеріалі.

