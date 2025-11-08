RU

"Укрзализныця" опровергла фейки о сокращении количества поездов на Полтавщину

Фото: "Укрзализныця" опровергла фейки (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Карина Левицкая

После ночных ударов по железнодорожной инфраструктуре Полтавской области движение поездов сохраняется. Любые изменения расписания публикуются только на официальных каналах компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Телеграмм-каналы распространяют апокалиптические фото с Полтавщины, сеют панику и запугивают украинцев "сокращениями поездов и ограничениями движения" в регионе.
Такие удары по депо, подстанциям и инфраструктуре железной дороги уже стали ежедневным явлением, мы восстанавливаемся и находим решения для сохранения движения после каждой такой атаки", - отметили железнодорожники.

"Укрзализныця" отметила, что все официальные изменения расписания публикуются исключительно на ее каналах.

Из-за ударов по депо, подстанциям и инфраструктуре железной дороги движение поездов в регионе временно затруднено, но железнодорожники уже восстанавливают электроснабжение и используют резервные тепловозы на обесточенных участках, в частности между Гребенкой и Полтавой. Ремонтные работы продолжаются, чтобы сохранить движение всех поездов.

Например, Интерсити+ №712 Киев-Гусаровка, что на краматорском направлении, сейчас следует в Лозовую под резервным тепловозом, а дальнейшее сообщение обеспечивается подменным подвижным составом.

Следить за актуальными задержками можно на портале uz-vezemo. Компания призывает сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сообщения.

Обстрел Украины

В ночь на 8 ноября Украина подверглась масштабной атаке со стороны России, во время которой враг использовал ракеты и беспилотники для ударов по объектам энергетики.

Вследствие повреждений электросетей в нескольких областях были введены аварийные отключения электроэнергии, что повлекло перебои в работе важных систем.

Все, что известно на данный момент о последствиях комбинированной атаки врага, можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит отметить, что из-за ударов по инфраструктуре поезда "Укрзализныци" были вынуждены продолжить движение с задержками. Подробнее об этом можно прочитать в отдельном материале.

