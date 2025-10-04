UA

"Укрзалізниця" скасувала низку рейсів після удару РФ по вокзалу у Шостці: список потягів

Ілюстративне фото: Укрзалізниця" скасувала низку рейсів після удару РФ по вокзалу у Шостці (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Через російський удар по залізничному вокзалу міста Шостка у Сумській області 4 та 5 жовтня скасовано низку приміських потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Зокрема, у суботу, 4 жовтня, тимчасово не курсуватимуть:

  • №967 Терещенська – Новгород-Сіверський;
  • №968 Новгород-Сіверський – Терещенська;
  • №6705 Терещенська – Новгород-Сіверський;
  • №6706 Новгород-Сіверський – Терещенська.

А ось у неділю, 5 жовтня, тимчасово не курсуватимуть:

  • №6701 Терещенська – Новгород-Сіверський;
  • №6702 Новгород-Сіверський – Терещенська;
  • №967 Терещенська – Новгород-Сіверський;
  • №968 Новгород-Сіверський – Терещенська;
  • №6705 Терещенська – Новгород-Сіверський;
  • №6706 Новгород-Сіверський – Терещенська.

"Дякуємо та розуміння та працюватимемо над можливістю продовжити повноцінне курсування приміських поїздів в регіоні", - заявили у компанії.

Удар по вокзалу у Шостці

Сьогодні російські війська вдарили по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області та потягу "Шостка-Київ". В результаті обстрілу є поранені.

"Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі - у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ", - зазначили в ОВА.

Укрзалізниця Потяг Сумська область