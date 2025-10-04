RU

Война в Украине

"Укрзализныця" отменила ряд рейсов после удара РФ по вокзалу в Шостке: список поездов

Иллюстративное фото: Укрзализныця" отменила ряд рейсов после удара РФ по вокзалу в Шостке (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Из-за российского удара по железнодорожному вокзалу города Шостка в Сумской области 4 и 5 октября отменен ряд пригородных поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В частности, в субботу, 4 октября, временно не будут курсировать:

  • №967 Терещенская - Новгород-Северский;
  • №968 Новгород-Северский - Терещенская;
  • №6705 Терещенская - Новгород-Северский;
  • №6706 Новгород-Северский - Терещенская.

А вот в воскресенье, 5 октября, временно не будут курсировать:

  • №6701 Терещенская - Новгород-Северский;
  • №6702 Новгород-Северский - Терещенская;
  • №967 Терещенская - Новгород-Северский;
  • №968 Новгород-Северский - Терещенская;
  • №6705 Терещенская - Новгород-Северский;
  • №6706 Новгород-Северский - Терещенская; №6706 Новгород-Северский - Терещенская.

"Спасибо и понимание и будем работать над возможностью продолжить полноценное курсирование пригородных поездов в регионе", - заявили в компании.

Удар по вокзалу в Шостке

Сегодня российские войска ударили по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области и поезду "Шостка-Киев". В результате обстрела есть раненые.

"Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре - в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев", - отметили в ОВА.

 

