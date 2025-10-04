"Укрзализныця" отменила ряд рейсов после удара РФ по вокзалу в Шостке: список поездов

Из-за российского удара по железнодорожному вокзалу города Шостка в Сумской области 4 и 5 октября отменен ряд пригородных поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
В частности, в субботу, 4 октября, временно не будут курсировать:
А вот в воскресенье, 5 октября, временно не будут курсировать:
"Спасибо и понимание и будем работать над возможностью продолжить полноценное курсирование пригородных поездов в регионе", - заявили в компании.
Сегодня российские войска ударили по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области и поезду "Шостка-Киев". В результате обстрела есть раненые.
"Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре - в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев", - отметили в ОВА.
Впоследствии президент Владимир Зеленский показал видео из Шостки, где россияне атаковали пассажирский поезд.
Кроме этого известно, что Шостка и часть района после удара РФ остались без энергоснабжения.