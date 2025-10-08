"Укрзалізниця" скасувала низку потягів через безпекову ситуацію: список рейсів

Затримки та скасування поїздів через обстріли

У понеділок, 6 жовтня, "Укрзалізниця" скасувала низку приміських потягів у Сумській області через масштабний обстріл, ворог умисно атакував безпілотниками пасажирський потяг Шостка-Київ.

Також "Укрзалізниця" вже скасувала низку приміських потягів 4 та 5 жовтня у регіоні.

Зокрема, 5 жовтня "Укрзалізниця" повідомила про затримки поїздів через підвищену небезпеку на Львівщині. Частина приміських рейсів Стрийського напрямку рухалось із відставанням до 30 хвилин.