Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Укрзалізниця" скасувала низку потягів через безпекову ситуацію: список рейсів

Фото: "Укрзалізниця" скасувала низку потягів з міркувань безпеки (Facebook Ukrzaliznytsia)
Автор: Марина Балабан

У зв’язку ворожим обстрілом Полтавщини у ніч на 7 жовтня "Укрзалізниця" оголосила зміни у русі приміських поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниця: приміські поїзди".

Згідно із повідомленням, для забезпечення руху низка приміських поїздів курсуватимуть з резервними тепловозами і відповідно можливі затримки.

Так, 8 жовтня тимчасово не курсуватимуть:

  • №6572/6654 Полтава-Південна - Берестин - Орілька ﻿;
  • №6655/6577 Орілька - Берестин - Полтава-Південна; 
  • ﻿﻿№6356 сполученням Полтава-Південна - Огульці ﻿;
  • №6353 Огульці - Полтава-Південна; 
  • №6903 Ніжин - Київ-Волинський.

"Працюємо над повноцінним відновленням курсування приміській рейсів в регіоні, про оновлення повідомлятимемо максимально оперативно", - запевняють в компанії. 

Затримки та скасування поїздів через обстріли

У понеділок, 6 жовтня, "Укрзалізниця" скасувала низку приміських потягів у Сумській області через масштабний обстріл, ворог умисно атакував безпілотниками пасажирський потяг Шостка-Київ.

Також "Укрзалізниця" вже скасувала низку приміських потягів 4 та 5 жовтня у регіоні.

Зокрема, 5 жовтня "Укрзалізниця" повідомила про затримки поїздів через підвищену небезпеку на Львівщині. Частина приміських рейсів Стрийського напрямку рухалось із відставанням до 30 хвилин.

УкрзалізницяПотяги