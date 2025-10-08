"Укрзализныця" отменила ряд поездов из-за ситуации с безопасностью: список рейсов

Согласно сообщению, для обеспечения движения ряд пригородных поездов будут курсировать с резервными тепловозами и соответственно возможны задержки.

Так, 8 октября временно не будут курсировать:

№6572/6654 Полтава-Южная - Берестин - Орелька;

№6655/6577 Орелька - Берестин - Полтава-Южная;

№6356 сообщением Полтава-Южная - Огульцы;

№6353 Огульцы - Полтава-Южная;

№6903 Нежин - Киев-Волынский.

"Работаем над полноценным восстановлением курсирования пригородных рейсов в регионе, об обновлениях будем сообщать максимально оперативно", - уверяют в компании.