Образование Деньги Изменения

"Укрзализныця" отменила ряд поездов из-за ситуации с безопасностью: список рейсов

Фото: "Укрзализныця" отменила ряд поездов из соображений безопасности (Facebook Ukrzaliznytsia)
Автор: Марина Балабан

В связи вражеским обстрелом Полтавщины в ночь на 7 октября "Укрзализныця" объявила изменения в движении пригородных поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал"Укрзализныця: пригородные поезда".

Согласно сообщению, для обеспечения движения ряд пригородных поездов будут курсировать с резервными тепловозами и соответственно возможны задержки.

Так, 8 октября временно не будут курсировать:

  • №6572/6654 Полтава-Южная - Берестин - Орелька;
  • №6655/6577 Орелька - Берестин - Полтава-Южная;
  • №6356 сообщением Полтава-Южная - Огульцы;
  • №6353 Огульцы - Полтава-Южная;
  • №6903 Нежин - Киев-Волынский; №6903 Нежин - Киев-Волынский.

"Работаем над полноценным восстановлением курсирования пригородных рейсов в регионе, об обновлениях будем сообщать максимально оперативно", - уверяют в компании.

 

Задержки и отмены поездов из-за обстрелов

В понедельник, 6 октября, "Укрзализныця" отменила ряд пригородных поездов в Сумской области из-за масштабного обстрела, враг умышленно атаковал беспилотниками пассажирский поезд Шостка-Киев.

Также "Укрзализныця" уже отменила ряд пригородных поездов 4 и 5 октября в регионе.

В частности, 5 октября "Укрзализныця" сообщила о задержках поездов из-за повышенной опасности на Львовщине. Часть пригородных рейсов Стрыйского направления двигалось с отставанием до 30 минут.

