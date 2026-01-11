UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Укрзалізниця" скасувала два ранкові рейси: пасажирам потрібно добиратися своїм ходом

Фото: поїзд "Укрзалізниці" (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Никончук Анастасія

Після нічної атаки по об'єктах критичної інфраструктури, що сталася 11 січня, у Житомирській області зафіксовано збої в роботі транспорту та енергосистеми. Через пошкодження тривають відновлювальні роботи, що вплинуло на рух приміських поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в мережі Telegram.

Атака по інфраструктурі Житомирщини

У ніч на неділю, 11 січня, російські війська завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури Житомирської області.

Унаслідок атаки постраждали двоє працівників - вони зазнали травм середнього ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Після влучень виникли пожежі. Роботи з ліквідації наслідків проходили в складних умовах, оскільки гасіння ускладнювалося повторними повітряними тривогами.

Аварійні відключення світла в регіоні

Крім того, у Коростенському районі, як і в самому місті Коростень, було запроваджено аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили в "Житомиробленерго". Енергетики закликають жителів відключити від мережі побутову техніку, чутливу до перепадів напруги, до стабілізації ситуації.

Зміни в русі приміських поїздів

Через пошкодження залізничної інфраструктури на Житомирщині потрібен додатковий час для відновлення. У зв'язку з цим завтра, 12 січня, тимчасово не курсуватимуть два ранкові приміські рейси "Укрзалізниці":

- №6480 Олевськ - Коростень, відправлення о 04:47
- №6481 Коростень - Олевськ, відправлення о 09:48

Пасажирам рекомендують зважати на зміни в розкладі під час планування поїздок, та підібрати альтернативні способи пересування по Коростенській ОТГ.

Нагадуємо, що в Житомирській області 22 грудня 2025 року через аварію з вантажним поїздом у районі Коростеня було порушено рух на залізниці: унаслідок сходження локомотива з рейок пасажирський потяг №45/46 Харків - Ужгород здійснив екстрену зупинку. Серйозних травм серед пасажирів не зафіксовано, одній жінці надали допомогу на місці після порізу склом.

Зазначимо, що вантажний поїзд "Укрзалізниці", який зійшов із рейок у Житомирській області, попередньо міг бути пошкоджений унаслідок ворожої атаки за допомогою ударного дрона.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяВійна в Україні