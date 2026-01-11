"Укрзалізниця" отменила два утренних рейса: пассажирам нужно добираться своим ходом

Атака по инфраструктуре Житомирщины

В ночь на воскресенье, 11 января, российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Житомирской области.

В результате атаки пострадали двое работников — они получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.

После попаданий возникли пожары. Работы по ликвидации последствий проходили в сложных условиях, поскольку тушение осложнялось повторными воздушными тревогами.

Аварийные отключения света в регионе

Кроме того, в Коростенском районе, как и в самом городе Коростень, были введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в "Житомироблэнерго". Энергетики призывают жителей отключить от сети бытовую технику, чувствительную к перепадам напряжения, до стабилизации ситуации.

Изменения в движении пригородных поездов

Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры на Житомирщине требуется дополнительное время для восстановления. В связи с этим завтра, 12 января, временно не будут курсировать два утренних пригородных рейса "Укрзалізниці":

— №6480 Олевск — Коростень, отправление в 04:47

— №6481 Коростень — Олевск, отправление в 09:48

Пассажирам рекомендуют учитывать изменения в расписании при планировании поездок, и подобрать альтернативные способы передвижения по Коростенской ОТГ.