Общество Образование Деньги Изменения

"Укрзалізниця" отменила два утренних рейса: пассажирам нужно добираться своим ходом

Фото: поезд "Укрзалізниці" (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Никончук Анастасия

После ночной атаки по объектам критической инфраструктуры, которая произошла 11 января, в Житомирской области зафиксированы сбои в работе транспорта и энергосистемы. Из-за повреждений продолжаются восстановительные работы, что повлияло на движение пригородных поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзалізниці" в сети Telegram.

Атака по инфраструктуре Житомирщины

В ночь на воскресенье, 11 января, российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Житомирской области.

В результате атаки пострадали двое работников — они получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.

После попаданий возникли пожары. Работы по ликвидации последствий проходили в сложных условиях, поскольку тушение осложнялось повторными воздушными тревогами. 

Аварийные отключения света в регионе

Кроме того, в Коростенском районе, как и в самом городе Коростень, были введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в "Житомироблэнерго". Энергетики призывают жителей отключить от сети бытовую технику, чувствительную к перепадам напряжения, до стабилизации ситуации.

Изменения в движении пригородных поездов

Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры на Житомирщине требуется дополнительное время для восстановления. В связи с этим завтра, 12 января, временно не будут курсировать два утренних пригородных рейса "Укрзалізниці":

— №6480 Олевск — Коростень, отправление в 04:47
— №6481 Коростень — Олевск, отправление в 09:48

Пассажирам рекомендуют учитывать изменения в расписании при планировании поездок, и подобрать альтернативные способы передвижения по Коростенской ОТГ.

Напоминаем, что в Житомирской области 22 декабря 2025 года из-за аварии с грузовым поездом в районе Коростеня было нарушено движение на железной дороге: в результате схождения локомотива с рельсов пассажирский поезд №45/46 Харьков — Ужгород совершил экстренную остановку. Серьезных травм среди пассажиров не зафиксировано, одной женщине оказали помощь на месте после пореза стеклом.

Отметим, что грузовой поезд "Укрзалізниці", который сошел с рельсов в Житомирской области, предварительно мог быть поврежден в результате вражеской атаки при помощи ударного дрона.

