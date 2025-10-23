"Укрзалізниця" призупинила рух потягів на Сумщині через обстріли: що відомо зараз

На Сумщині через обстріли пошкоджено залізничну інфраструктуру та рухомий склад. "Укрзалізниця" повідомляє про зупинку руху кількох потягів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізниця".
"Ситуація на Сумському напрямку: через загрозу повітряного удару рух низки потягів ускладнений", - зазначили в компанії.
За їх даними, внаслідок обстрілу пошкоджено рухомий склад і залізничну інфраструктуру. Двох працівників локомотивної бригади було госпіталізовано для обстеження.
В УЗ зазначили, що на окремих ділянках Сумської області відсутня напруга в контактній мережі.
До поліпшення безпекової ситуації призупинено рух потягів:
Час затримки буде повідомлено додатково.
Приміський поїзд №6888 Суми - Лебединська затримується на відправлення на невизначений час. Рух, за словами УЗ, буде відновлено, щойно це дозволятиме ситуація.
Внесено зміни до маршрутів приміського сполучення: поїзд №6012 курсуватиме за маршрутом Суми - Тростянець-Смородине (замість Ворожба - Тростянець-Смородине).
У регіоні застосовується комбінований рух: автобус + поїзд. Через відсутність напруги низка приміських рейсів курсуватиме із затримками.
Щодо ситуації на Дніпропетровщині та Харківщині: через підвищену небезпеку та відсутність напруги на окремих ділянках у приміських рейсах можливі зміни маршрутів і затримки орієнтовно до 1,5 години.
В ніч на 23 жовтня в Сумах зафіксовано удар безпілотного літального апарата по території залізничної станції.
Унаслідок атаки двоє працівників залізниці дістали поранення. Одного з них, 35-річного чоловіка, госпіталізували в лікарню для подальшого обстеження та надання медичної допомоги.
Детальніше про наслідки ворожого удару в Сумській області, можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.