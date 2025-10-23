"Укрзалізниця" призупинила рух потягів на Сумщині через обстріли: що відомо зараз

"Ситуація на Сумському напрямку: через загрозу повітряного удару рух низки потягів ускладнений", - зазначили в компанії.

За їх даними, внаслідок обстрілу пошкоджено рухомий склад і залізничну інфраструктуру. Двох працівників локомотивної бригади було госпіталізовано для обстеження.

В УЗ зазначили, що на окремих ділянках Сумської області відсутня напруга в контактній мережі.

До поліпшення безпекової ситуації призупинено рух потягів:

№144 Рахів - Суми,

№787 Терещенська - Київ.

Час затримки буде повідомлено додатково.

Приміський поїзд №6888 Суми - Лебединська затримується на відправлення на невизначений час. Рух, за словами УЗ, буде відновлено, щойно це дозволятиме ситуація.

Внесено зміни до маршрутів приміського сполучення: поїзд №6012 курсуватиме за маршрутом Суми - Тростянець-Смородине (замість Ворожба - Тростянець-Смородине).

У регіоні застосовується комбінований рух: автобус + поїзд. Через відсутність напруги низка приміських рейсів курсуватиме із затримками.

Щодо ситуації на Дніпропетровщині та Харківщині: через підвищену небезпеку та відсутність напруги на окремих ділянках у приміських рейсах можливі зміни маршрутів і затримки орієнтовно до 1,5 години.