"Укрзализныця" приостановила движение поездов на Сумщине из-за обстрелов: что известно сейчас

На Сумщине из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура и подвижной состав. "Укрзализныця" сообщает об остановке движения нескольких поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Ситуация на Сумском направлении: из-за угрозы воздушного удара движение ряда поездов затруднено", - отметили в компании.
По их данным, в результате обстрела поврежден подвижной состав и железнодорожная инфраструктура. Два работника локомотивной бригады были госпитализированы для обследования.
В УЗ отметили, что на отдельных участках Сумской области отсутствует напряжение в контактной сети.
До улучшения ситуации безопасности приостановлено движение поездов:
Время задержки будет сообщено дополнительно.
Пригородный поезд №6888 Сумы - Лебединская задерживается на отправление на неопределенное время. Движение, по словам УЗ, будет восстановлено, как только это позволит ситуация.
Внесены изменения в маршруты пригородного сообщения: поезд №6012 будет курсировать по маршруту Сумы - Тростянец-Смородино (вместо Ворожба - Тростянец-Смородино).
В регионе применяется комбинированное движение: автобус + поезд. Из-за отсутствия напряжения ряд пригородных рейсов будет курсировать с задержками.
По ситуации на Днепропетровщине и Харьковщине: из-за повышенной опасности и отсутствия напряжения на отдельных участках в пригородных рейсах возможны изменения маршрутов и задержки ориентировочно до 1,5 часа.
В ночь на 23 октября в Сумах зафиксирован удар беспилотного летательного аппарата по территории железнодорожной станции.
В результате атаки двое работников железной дороги получили ранения. Одного из них, 35-летнего мужчину, госпитализировали в больницу для дальнейшего обследования и оказания медицинской помощи.
