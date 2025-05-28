"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг на популярний маршрут: графік руху

Аварія на залізниці

Нагадаємо, ввечері 22 травня, стало відомо, що рух поїздів на відрізку між станціями Ясіня та Вороненко тимчасово зупинено.

Причиною цього став обвал ґрунту, який призвів до просідання залізниці. Детальніше про інцидент - у матеріалі РБК-Україна.

Однак вже 26 травня "Укрзалізниця" достроково завершила ремонтні роботи на перегоні "Ясіня - Вороненко".

Зауважимо також, що раніше стало відомо, що регіональний поїзд "Чернівці - Львів - Чернівці" продовжить курсування у червні. Деталі щодо цього рейсу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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