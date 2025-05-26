Аварія на залізниці у Карпатах. УЗ достроково завершила ремонт: коли запустять потяги
"Укрзалізниця" завершила ремонтні роботи на перегоні Ясіня - Вороненко. Там з 22 травня було припинено курсування потягів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
За даними "Укрзалізниці", з вівторка, 27 травня, рух пасажирських поїздів даною ділянкою буде відновлено в обох напрямках.
Однак через безпекові міркування поїзди курсуватимуть ділянкою зі зниженою швидкістю, що може спричинити незначні затримки до 15 хвилин після станції Ясіня. У зворотному напрямку затримки планується оперативно надолужувати.
"Сьогодні, 26 травня, пасажирські поїзди ще курсують до/з станції Ворохта. Щиро дякуємо всім працівникам залізниці за оперативність, нестандартні рішення та відновлення інфраструктури з випередженням останніх прогнозованих термінів", - сказано у повідомленні.
Аварія на залізниці
Нагадаємо, ввечері 22 травня, стало відомо, що рух поїздів на відрізку між станціями Ясіня та Вороненко тимчасово зупинено. Причиною цього став обвал ґрунту, який призвів до просідання залізниці.
Детальніше про інцидент - у матеріалі РБК-Україна.
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