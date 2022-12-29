ua ru
Чт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов из-за обесточивания: список

Новина українською →
Четверг 29 декабря 2022 09:42
"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов из-за обесточивания: список Фото: "Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов из-за обесточивания (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Пять поездов задерживают на более чем на 30 минут из-за точечного обесточивания инфраструктуры в результате очередной массированной атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Из 77 поездов задерживаются пять:

  • №7/8 Одесса-Главная - Харьков +2:37
  • №1/2 Харьков - Ивано-Франковск +1:07
  • №129/130 Кременчуг - Ворохта +0:39
  • №149/150 Полтава-Южная - Черновцы +0:39
  • №65/66 Умань - Харьков +0:37

При этом Киевская кольцевая электричка работает по расписанию.

К тому же, УЗ сообщает, что все "Крепости несокрушимости" на вокзалах имеют резервное питание и принимают людей.

Добавим, что посадка и высадка на поезда идет через подземные переходы, где это возможно. А в случае опоздания из-за тревоги на свой поезд люди могут с тем же билетом в течение суток доехать любым другим рейсом того же направления.

Кроме того, УЗ отмечает, что поезд 38 Запорожье-Киев прибыл на 20 минут позже, потому что задержался на участке Славгород-Синельниково: посреди колеи лежали обломки сбитого иранского дрона.

РБК-Украина сообщает все детали масштабной сегодняшней воздушной тревоги.

Кроме того, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о сбитии пяти российских ракет над Черным морем в Николаевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця ракетный удар Война России против Украины Электроэнергия
NEWS
Новая атака "Шахедов" на Украину: что известно на данный момент
Новая атака "Шахедов" на Украину: что известно на данный момент
DAILY
Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН
Юлия Акимовакорреспондент Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН