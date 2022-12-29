"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов из-за обесточивания: список
Пять поездов задерживают на более чем на 30 минут из-за точечного обесточивания инфраструктуры в результате очередной массированной атаки российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .
Из 77 поездов задерживаются пять:
- №7/8 Одесса-Главная - Харьков +2:37
- №1/2 Харьков - Ивано-Франковск +1:07
- №129/130 Кременчуг - Ворохта +0:39
- №149/150 Полтава-Южная - Черновцы +0:39
- №65/66 Умань - Харьков +0:37
При этом Киевская кольцевая электричка работает по расписанию.
К тому же, УЗ сообщает, что все "Крепости несокрушимости" на вокзалах имеют резервное питание и принимают людей.
Добавим, что посадка и высадка на поезда идет через подземные переходы, где это возможно. А в случае опоздания из-за тревоги на свой поезд люди могут с тем же билетом в течение суток доехать любым другим рейсом того же направления.
Кроме того, УЗ отмечает, что поезд 38 Запорожье-Киев прибыл на 20 минут позже, потому что задержался на участке Славгород-Синельниково: посреди колеи лежали обломки сбитого иранского дрона.
РБК-Украина сообщает все детали масштабной сегодняшней воздушной тревоги.
Кроме того, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о сбитии пяти российских ракет над Черным морем в Николаевской области.
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