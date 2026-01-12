"Укрзалізниця" повідомила про затримки поїздів: актуальна ситуація для пасажирів

Через негоду та безпекову ситуацію в Україні частина поїздів "Укрзалізниці" курсує із запізненням, однак компанія запевняє, що робить усе можливе, аби мінімізувати затримки та підтримати пасажирів у дорозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

Які поїзди затримуються

Наразі із запізненням понад дві години курсують чотири поїзди. Найбільша затримка - у поїзда №749/750 Будапешт - Київ, який відстає від графіка більш ніж на п’ять годин. В УЗ наголошують, що рейс спеціально пришвидшують, аби він прибув до столиці до початку комендантської години.

Для 291 пасажира цього поїзда та бригади на борту вже передали "Залізний перекус" від World Central Kitchen - такий формат тестують уперше.

Для пасажирів поїзда №93 Харків - Холм, які прибувають до Києва після опівночі, організовують автобусний трансфер або розміщення у комфорт-залах очікування - на вибір пасажирів.

Поїзд №119 має прибути до Холма орієнтовно о 18:40 із затримкою близько 50 хвилин. Водночас польські диспетчери притримають поїзд EC 430 до Берліна та Щецина через Варшаву, щоб пасажири встигли на пересадку.

Як допомагають пасажирам

Також "Укрзалізниця" посилює координаційну роботу на станції Холм. Із вівторка, 13 січня, там працюватиме окрема команда співробітників, яка інформуватиме про затримки, допомагатиме з посадкою та супроводжуватиме пасажирів.

У компанії нагадують, що на час вимушених затримок вхід до платних залів очікування на вокзалах є безкоштовним для пасажирів із квитками. Також радять стежити за оновленнями через: