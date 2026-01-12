"Укрзализныця" сообщила о задержках поездов: актуальная ситуация для пассажиров

Из-за непогоды и ситуации с безопасностью в Украине часть поездов "Укрзализныци" курсирует с опозданием, однако компания уверяет, что делает все возможное, чтобы минимизировать задержки и поддержать пассажиров в пути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Какие поезда задерживаются

Сейчас с опозданием более двух часов курсируют четыре поезда. Самая большая задержка - у поезда №749/750 Будапешт - Киев, который отстает от графика более чем на пять часов. В УЗ отмечают, что рейс специально ускоряют, чтобы он прибыл в столицу до начала комендантского часа.

Для 291 пассажира этого поезда и бригады на борту уже передали "Железный перекус" от World Central Kitchen - такой формат тестируют впервые.

Для пассажиров поезда №93 Харьков - Холм, которые прибывают в Киев после полуночи, организуют автобусный трансфер или размещение в комфорт-залах ожидания - на выбор пассажиров.

Поезд №119 должен прибыть в Холм ориентировочно в 18:40 с задержкой около 50 минут. В то же время польские диспетчеры придержат поезд EC 430 в Берлин и Щецин через Варшаву, чтобы пассажиры успели на пересадку.

Как помогают пассажирам

Также "Укрзализныця" усиливает координационную работу на станции Холм. Со вторника, 13 января, там будет работать отдельная команда сотрудников, которая будет информировать о задержках, помогать с посадкой и сопровождать пассажиров.

В компании напоминают, что на время вынужденных задержек вход в платные залы ожидания на вокзалах является бесплатным для пассажиров с билетами. Также советуют следить за обновлениями через: