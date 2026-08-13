Опинилися у пастці через обстріли РФ: яка допомога чекає на пасажирів УЗ в дорозі

Для пасажирів і поїзних бригад, чиї рейси затримуються через російські обстріли Одеської області, організували гаряче харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

Через чергові атаки РФ по транспортній та цивільній інфраструктурі Одеської області залізничний рух на окремих ділянках зазнав змін .

Також харчування надають поїзним бригадам. Через затримки рейсів та усунення наслідків обстрілів їхні робочі зміни тривають значно довше, ніж зазвичай.

Щоб полегшити тривалу подорож, пасажирів забезпечують гарячою їжею спільно з гуманітарною організацією World Central Kitchen:

Через пошкодження залізничної інфраструктури та рухомого складу внаслідок ворожих атак низка рейсів змушена курсувати із затримками.

Гаряче харчування надають пасажирам двох поїздів за підтримки World Central Kitchen.

Через пошкодження інфраструктури та рухомого складу низка рейсів курсує із затримками.

Нагадаємо, що залізничники постійно вдосконалюють сервіси та правила безпеки для пасажирів під час воєнного стану.

На тлі регулярних атак на інфраструктуру компанія закликає дотримуватися безпекових протоколів - під час лунання сигналу повітряної тривоги на станціях пасажирам важливо негайно проходити в укриття та знати, як діяти на вокзалі.

Якщо небезпека виникла безпосередньо під час руху, слід чітко виконувати вказівки бригади, адже розроблено алгоритм дій, як поводитися в поїзді у разі загрози обстрілу.

Попри військові виклики, перевізник продовжує розвивати цивільні ініціативи. Нещодавно компанія запустила функцію, завдяки якій книги доставлятимуть прямо до купе під час купівлі квитка, щоб підтримати українські видавництва.