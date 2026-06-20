Укрзалізниця попередила про затримки поїздів з Польщі до України

Міжнародні поїзди з Холма та Перемишля до України відправлятимуться із затримкою до 2,5-3 годин через перебої в енергетичній інфраструктурі на польській залізниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Через перебої в енергомережі на польській залізниці затримуються поїзди у напрямку з Варшави до Холма та Перемишля.
Укрзалізниця спільно з PKP Intercity ухвалила рішення забезпечити стикування з поїздами, що прибувають із запізненням, щоб пасажири не втратили пересадку.
На території України залізничники обіцяють "докласти всіх зусиль для скорочення відставання від графіка" і де це дозволять умови – прямувати з пришвидшенням.
Пасажирам, чия подорож передбачає подальшу пересадку в межах України, радять повідомити про це поїзну бригаду або звернутися через зворотний зв'язок у застосунку з копіями квитків.
Нагадаємо, у січні 2026 року Укрзалізниця також повідомляла про затримки рейсів з Холма – тоді польські диспетчери притримували пересадковий поїзд до Варшави, а на станції працювала окрема команда для супроводу пасажирів.
Укрзалізниця пояснювала раніше, що у разі запізнення польських поїздів українські рейси можуть чекати або пасажирів пересаджують на інший потяг.
В одному з таких випадків поїзд Перемишль-Київ затримався на 3 години 41 хвилину, але всіх пасажирів вдалося відправити.