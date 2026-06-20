"Укрзализныця" предупредила о задержках поездов из Польши в Украину

Из-за перебоев в энергоснабжении на польской железной дороге задерживаются поезда, следующие из Варшавы в Холм и Перемышль.

"Укрзализныця" совместно с PKP Intercity приняла решение обеспечить стыковку с поездами, прибывающими с опозданием, чтобы пассажиры не пропустили пересадку.

На территории Украины железнодорожники обещают "приложить все усилия для сокращения отставания от графика" и, где это позволят условия, - следовать с ускорением.

Пассажирам, чье путешествие предусматривает дальнейшую пересадку в пределах Украины, рекомендуется сообщить об этом поездной бригаде или обратиться через обратную связь в приложении с копиями билетов.