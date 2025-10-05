"Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів на Львівщині

Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через підвищену небезпеку на Львівщині. Частина приміських рейсів Стрийського напрямку рухається з відставанням до пів години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Як пояснили співробітники "Укрзалізниці", звʼязку з підвищеною небезпекою на Львівщині рух приміських та регіональних поїздів може бути ускладнено.
Наразі ж відомо, що низка приміських поїздів Стрийського напрямку курсують із затримками до 30 хвилин.
Також регіональний поїзд №826 Львів - Хмельницький відправився з початкової із затримкою 30 хвилин.
"Просимо уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах", - додали в УЗ.
Уночі російські війська здійснили масований обстріл території України, найбільше постраждали Львів та Львівська область. Агресор застосував різні типи озброєння.
Близько 04:30 у Львові пролунали перші вибухи - місто атакували дрони-камікадзе "Шахед". Згодом росіяни запустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Вранці вибухи у Львові продовжились - цього разу через удари аеробалістичних ракет "Кинджал", випущених із винищувачів МіГ-31.
РБК-Україна писало про те, що наразі відомо щодо наслідків російської атаки. Наразі триває ліквідація наслідків нічної атаки.