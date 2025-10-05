"Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів на Львівщині

Як пояснили співробітники "Укрзалізниці", звʼязку з підвищеною небезпекою на Львівщині рух приміських та регіональних поїздів може бути ускладнено.

Наразі ж відомо, що низка приміських поїздів Стрийського напрямку курсують із затримками до 30 хвилин.

Також регіональний поїзд №826 Львів - Хмельницький відправився з початкової із затримкою 30 хвилин.

"Просимо уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах", - додали в УЗ.