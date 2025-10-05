RU

"Укрзализныця" предупредила о задержках поездов во Львовской области

Фото: "Укрзализныця" сообщила о проблемах с движением поездов на Львовщине (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Карина Левицкая

Укрзализныця сообщила о задержках поездов из-за повышенной опасности во Львовской области. Часть пригородных рейсов Стрыйского направления движется с отставанием до получаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как пояснили сотрудники "Укрзализныци", в связи с повышенной опасностью на Львовщине движение пригородных и региональных поездов может быть затруднено.

Сейчас же известно, что ряд пригородных поездов Стрыйского направления курсируют с задержками до 30 минут.

Также региональный поезд №826 Львов - Хмельницкий отправился с начальной с задержкой 30 минут.

"Просим внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах", - добавили в УЗ.

Массированная атака на Украину

Ночью российские войска осуществили массированный обстрел территории Украины, больше всего пострадали Львов и Львовская область. Агрессор применил различные типы вооружения.

Около 04:30 во Львове прогремели первые взрывы - город атаковали дроны-камикадзе "Шахед". Впоследствии россияне запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Утром взрывы во Львове продолжились - на этот раз из-за ударов аэробаллистических ракет "Кинжал", выпущенных из истребителей МиГ-31.

РБК-Украина писало о том, что сейчас известно о последствиях российской атаки. Сейчас продолжается ликвидация последствий ночной атаки.

