"Укрзализныця" планирует ввести динамические цены на билеты: кто будет платить больше
Стоимость железнодорожных билетов в Украине должна оставаться доступной как минимум до завершения военного положения. В то же время для отдельных категорий проездных документов можно ввести динамическое ценообразование уже сейчас.
РБК-Украина сообщает, что об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский во время встречи с журналистами.
По его словам, государство должно сохранить стабильные цены на базовые билеты, ведь пенсии и доходы граждан существенно не растут. Однако можно ввести более гибкую тарифную политику:
- те, кто покупает билеты заранее, будут платить меньше;
- те, кто приобретет проезд в последний момент или на оставшиеся места, - будут платить дороже.
Перцовский считает, что динамическое ценообразование не должно распространяться на военных, а также предлагает либерализовать цены на более дорогие категории вагонов, в частности СВ.
"Это даст ресурс для развития пассажирских перевозок, при этом сохраним доступность для большинства пассажиров", - подчеркнул глава "Укрзализныци".
Он также уточнил, что пока компания не подавала правительству предложений по пересмотру тарифов на пассажирские перевозки.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как украинцы могут вернуть потерянные в поезде или на железнодорожном вокзале вещи. "Укрзализныця" с начала 2025 года получила более 11 тысяч заявок на поиск утерянных вещей. Пассажиры теряют как привычные предметы (документы, кошельки, наушники), так и необычные - шлем для кота, укулеле, кусты голубики или деревянный меч.
Напомним, с 1 августа 2025 года "Укрзализныця" в тестовом режиме ввела верификацию пассажиров через "Дія.Підпис" для покупки и возврата билетов на три популярных рейса: Киев - Ужгород, Львов - Одесса и Киев - Чоп. Для пассажиров без нового паспорта оставили продажу билетов в определенных кассах на вокзалах. Нововведения не касаются военных билетов.
