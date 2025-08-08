ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Укрзализныця" планирует ввести динамические цены на билеты: кто будет платить больше

Пятница 08 августа 2025 18:31
UA EN RU
"Укрзализныця" планирует ввести динамические цены на билеты: кто будет платить больше Фото: "Укрзализныця" подняла стоимость некоторых билетов (Pavlo_Bagmut/Ukrinform/GettyImages)
Автор: Татьяна Веремеева

Стоимость железнодорожных билетов в Украине должна оставаться доступной как минимум до завершения военного положения. В то же время для отдельных категорий проездных документов можно ввести динамическое ценообразование уже сейчас.

РБК-Украина сообщает, что об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский во время встречи с журналистами.

По его словам, государство должно сохранить стабильные цены на базовые билеты, ведь пенсии и доходы граждан существенно не растут. Однако можно ввести более гибкую тарифную политику:

  • те, кто покупает билеты заранее, будут платить меньше;
  • те, кто приобретет проезд в последний момент или на оставшиеся места, - будут платить дороже.

Перцовский считает, что динамическое ценообразование не должно распространяться на военных, а также предлагает либерализовать цены на более дорогие категории вагонов, в частности СВ.

"Это даст ресурс для развития пассажирских перевозок, при этом сохраним доступность для большинства пассажиров", - подчеркнул глава "Укрзализныци".

Он также уточнил, что пока компания не подавала правительству предложений по пересмотру тарифов на пассажирские перевозки.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как украинцы могут вернуть потерянные в поезде или на железнодорожном вокзале вещи. "Укрзализныця" с начала 2025 года получила более 11 тысяч заявок на поиск утерянных вещей. Пассажиры теряют как привычные предметы (документы, кошельки, наушники), так и необычные - шлем для кота, укулеле, кусты голубики или деревянный меч.

Напомним, с 1 августа 2025 года "Укрзализныця" в тестовом режиме ввела верификацию пассажиров через "Дія.Підпис" для покупки и возврата билетов на три популярных рейса: Киев - Ужгород, Львов - Одесса и Киев - Чоп. Для пассажиров без нового паспорта оставили продажу билетов в определенных кассах на вокзалах. Нововведения не касаются военных билетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
Новости
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине