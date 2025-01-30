"Укрзалізниця" підвищує ціни: з 1 лютого зросте вартість квитків на деякі поїзди

У компанії зазначають, що через зростання витрат на пасажирські перевезення компанія поступово переглядає діючі знижки. У 2024 році збитки "Укрзалізниці" від перевезень сягнули 18 млрд грн, що стало причиною коригування тарифів.

З 1 лютого подорожчають квитки у напрямку Польщі:

квитки у вагонах 1 класу "Інтерсіті+" СВ подорожчають на 20-27%,

купейні вагони - на 9-27%.

Зросте вартість квитків у популярних маршрутах:

Київ - Варшава - на 37%;

Київ - Будапешт - на 17% у вагонах СВ і на 21% у купе.

При цьому вартість проїзду до Австрії та Молдови* залишиться без змін.

Квитки на лютий ще можна придбати за поточними цінами - оформлення доступне до 31 січня 2025 року через застосунок та офіційний сайт "Укрзалізниці".