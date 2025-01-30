"Укрзализныця" повышает цены: с 1 февраля вырастет стоимость билетов на некоторые поезда

Напомним, "Укрзализныця" установила четкие требования к размерам ручной клади и перечень запрещенных для перевозки вещей. Перед поездкой пассажирам стоит ознакомиться с правилами, чтобы избежать неприятностей в дороге. РБК-Украина рассказывало, что можно, а что нельзя перевозить в поездах в Украине.

Также мы писали, что "Укрзализныця" расширяет маршрут регионального поезда №865/866, курсирующего между Равой-Русской и Черновцами. Благодаря этому изменению путешествие для пассажиров станет удобнее уже со следующего месяца. Детали нового расписания обещают сообщить в ближайшее время.

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