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УЗ анонсувала гарні новини для подорожуючих з-за кордону

Середа 22 січня 2025 17:34
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УЗ анонсувала гарні новини для подорожуючих з-за кордону "Укрзалізниця" продовжує маршрут одного з поїздів (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник пасажирів і вантажів - "Укрзалізниця" - вирішив продовжити маршрут популярного поїзда. Подорожувати зручніше дехто з українців зможе вже наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Що й коли саме зміниться для пасажирів УЗ

В "Укрзалізниці" розповіли, що продовжують маршрут регіонального поїзда №865/866 "Рава-Руська - Чернівці".

З 10 лютого він курсуватиме до/з Коломиї:

  • прибуття до Коломиї - о 00:03;
  • відправлення з Коломиї - о 05:40.

Наголошується, що після запроваджених змін поїзд забезпечить зручні пересадки в Коломиї:

  • для жителів і гостей Чернівців - у напрямку Луцька, Рівного та Ковеля;
  • для жителів і гостей Чернівців - до курортів Яремчі, Ворохти, Татарова, Ясіні та Рахова;
  • для мешканців Закарпаття та Прикарпаття - до Польщі (адже цей рейс узгоджений з міжнародним поїздом №766/765 "Рава-Руська - Варшава").

В УЗ додали також, що поїзд №368/367 "Ужгород - Ковель" тепер курсуватиме через Дрогобич та Самбір.

"Тепер прибуття пасажирів з Ужгорода до Львова буде більш зручним - о 06:10 замість 05:18 (як було за старим графіком)", - пояснили громадянам.

Уточнюється також, що коротшою стане пересадка на станції Чоп - для пасажирів з Відня та Братислави, які прямують цим поїздом до Львова, Луцька та Рівного.

"Продаж квитків уже відкрито", - підсумували в акціонерному товаристві.

УЗ анонсувала гарні новини для подорожуючих з-за кордонуУЗ анонсувала гарні новини для подорожуючих з-за кордону

Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу послугу для пасажирів.

Читайте також про знижки та пільги від "Укрзалізниці" - як можна економити на квитках під час подорожей.

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