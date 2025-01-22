УЗ анонсувала гарні новини для подорожуючих з-за кордону

Національний перевізник пасажирів і вантажів - "Укрзалізниця" - вирішив продовжити маршрут популярного поїзда. Подорожувати зручніше дехто з українців зможе вже наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Що й коли саме зміниться для пасажирів УЗ

В "Укрзалізниці" розповіли, що продовжують маршрут регіонального поїзда №865/866 "Рава-Руська - Чернівці".

З 10 лютого він курсуватиме до/з Коломиї:

прибуття до Коломиї - о 00:03;

відправлення з Коломиї - о 05:40.

Наголошується, що після запроваджених змін поїзд забезпечить зручні пересадки в Коломиї:

для жителів і гостей Чернівців - у напрямку Луцька, Рівного та Ковеля;

для жителів і гостей Чернівців - до курортів Яремчі, Ворохти, Татарова, Ясіні та Рахова;

для мешканців Закарпаття та Прикарпаття - до Польщі (адже цей рейс узгоджений з міжнародним поїздом №766/765 "Рава-Руська - Варшава").

В УЗ додали також, що поїзд №368/367 "Ужгород - Ковель" тепер курсуватиме через Дрогобич та Самбір.

"Тепер прибуття пасажирів з Ужгорода до Львова буде більш зручним - о 06:10 замість 05:18 (як було за старим графіком)", - пояснили громадянам.

Уточнюється також, що коротшою стане пересадка на станції Чоп - для пасажирів з Відня та Братислави, які прямують цим поїздом до Львова, Луцька та Рівного.

"Продаж квитків уже відкрито", - підсумували в акціонерному товаристві.

Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)