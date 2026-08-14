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"Укрзалізниця" підвищить зарплати понад 150 тисячам працівників: звідки візьмуть гроші

14:23 14.08.2026 Пт
2 хв
Найбільше отримають ті, хто щодня ремонтує техніку та відновлює колії під обстрілами
aimg Олена Чупровська
Фото: залізничники отримуватимуть більшу зарплату (Getty Images)

"Укрзалізниця" з 1 вересня підвищить зарплати більш ніж 150 тисячам працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника.

Кого торкнеться підвищення

Зарплати в "Укрзалізниці" зростуть на 10-15%. Найбільшу прибавку отримають працівники дефіцитних професій.

Загалом зміни торкнуться понад 150 000 людей.

Кому спрямують гроші в першу чергу

"Ресурс спрямовуємо насамперед людям, які щодня ремонтують локомотиви та вагони, відновлюють пошкоджену інфраструктуру і забезпечують рух поїздів", - зазначив Микола Калашник.

Звідки візьмуть кошти на підвищення

"Одним із перших рішень нашої команди в міністерстві стала підтримка індексації вантажних тарифів "Укрзалізниці". Розуміємо, що для бізнесу це непросте рішення. Але залізниці потрібен ресурс на перевезення, ремонт і відновлення після російських атак. І не менш важливо - на людей", - додав Калашник.

Наступний етап індексації вантажних тарифів запланований з 1 січня 2027 року. За словами міністра, це дасть змогу продовжити поетапний перегляд зарплат і наступного року.

Нагадаємо, з початку серпня в Україні набрали чинності нові тарифи та правила для різних сфер життя - зокрема подорожчали окремі комунальні послуги, а частина ФОПів перейшла на нову форму звітності.

Серед змін також з'явився новий міжнародний нічний поїзд, для якого "Укрзалізниця" узгодила зручні пересадки пасажирам з України до Німеччини.

Тим часом дослідження ринку праці показало, що дедалі більше роботодавців стикаються з дефіцитом кадрів і намагаються втримати людей додатковими бонусами.

Втім, для більшості кандидатів вирішальним фактором залишається саме розмір зарплати, а не пільги від компанії.

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