"Укрзалізниця" підвищить зарплати понад 150 тисячам працівників: звідки візьмуть гроші

Кого торкнеться підвищення

Зарплати в "Укрзалізниці" зростуть на 10-15%. Найбільшу прибавку отримають працівники дефіцитних професій.

Загалом зміни торкнуться понад 150 000 людей.

Кому спрямують гроші в першу чергу

"Ресурс спрямовуємо насамперед людям, які щодня ремонтують локомотиви та вагони, відновлюють пошкоджену інфраструктуру і забезпечують рух поїздів", - зазначив Микола Калашник.

Звідки візьмуть кошти на підвищення

"Одним із перших рішень нашої команди в міністерстві стала підтримка індексації вантажних тарифів "Укрзалізниці". Розуміємо, що для бізнесу це непросте рішення. Але залізниці потрібен ресурс на перевезення, ремонт і відновлення після російських атак. І не менш важливо - на людей", - додав Калашник.

Наступний етап індексації вантажних тарифів запланований з 1 січня 2027 року. За словами міністра, це дасть змогу продовжити поетапний перегляд зарплат і наступного року.

Нагадаємо, з початку серпня в Україні набрали чинності нові тарифи та правила для різних сфер життя - зокрема подорожчали окремі комунальні послуги, а частина ФОПів перейшла на нову форму звітності.