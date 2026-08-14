"Укрзализныця" повысит зарплаты более 150 тысячам работников: откуда возьмут деньги

Кого коснется повышения

Зарплаты у "Укрзализныци" вырастут на 10-15%. Наибольшую прибавку получат работники дефицитных профессий.

В общей сложности изменения коснутся более 150 000 человек.

Кому направят деньги в первую очередь

"Ресурс направляем, прежде всего, людям, которые ежедневно ремонтируют локомотивы и вагоны, восстанавливают поврежденную инфраструктуру и обеспечивают движение поездов", - отметил Николай Калашник.

Откуда возьмут средства на повышение

"Одним из первых решений нашей команды в министерстве стала поддержка индексации грузовых тарифов "Укрзализныци". Понимаем, что для бизнеса это непростое решение. Но железной дороге нужен ресурс на перевозку, ремонт и восстановление после российских атак. И не менее важно – на людей", - добавил Калашник.

Следующий этап индексации грузовых тарифов намечен с 1 января 2027 года. По словам министра, это позволит продолжить поэтапный пересмотр зарплат и в следующем году.

Напомним, с начала августа в Украине вступили в силу новые тарифы и правила для разных сфер жизни - в частности, подорожали отдельные коммунальные услуги, а часть ФЛП перешла на новую форму отчетности.