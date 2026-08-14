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"Укрзализныця" повысит зарплаты более 150 тысячам работников: откуда возьмут деньги

14:23 14.08.2026 Пт
2 мин
Больше получат те, кто ежедневно ремонтирует технику и восстанавливает колеи под обстрелами
aimg Елена Чупровская
Фото: железнодорожники будут получать большую зарплату (Getty Images)

"Укрзализныця" с 1 сентября повысит зарплаты более 150 тысячам работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника.

Кого коснется повышения

Зарплаты у "Укрзализныци" вырастут на 10-15%. Наибольшую прибавку получат работники дефицитных профессий.

В общей сложности изменения коснутся более 150 000 человек.

Кому направят деньги в первую очередь

"Ресурс направляем, прежде всего, людям, которые ежедневно ремонтируют локомотивы и вагоны, восстанавливают поврежденную инфраструктуру и обеспечивают движение поездов", - отметил Николай Калашник.

Откуда возьмут средства на повышение

"Одним из первых решений нашей команды в министерстве стала поддержка индексации грузовых тарифов "Укрзализныци". Понимаем, что для бизнеса это непростое решение. Но железной дороге нужен ресурс на перевозку, ремонт и восстановление после российских атак. И не менее важно – на людей", - добавил Калашник.

Следующий этап индексации грузовых тарифов намечен с 1 января 2027 года. По словам министра, это позволит продолжить поэтапный пересмотр зарплат и в следующем году.

Напомним, с начала августа в Украине вступили в силу новые тарифы и правила для разных сфер жизни - в частности, подорожали отдельные коммунальные услуги, а часть ФЛП перешла на новую форму отчетности.

Среди перемен также появился новый международный ночной поезд, для которого "Укрзализныця" согласовала удобные пересадки пассажирам из Украины в Германию.

Между тем исследование рынка труда показало, что все большее число работодателей сталкиваются с дефицитом кадров и пытаются удержать людей дополнительными бонусами.

Впрочем, для большинства кандидатов решающим фактором остается размер зарплаты, а не льготы от компании.

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